Renuncia Dulce María Villanueva, directora de la Dinaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La directora ejecutiva de la Dirección de Niñez y Adolescencia y Familia (Dinaf), Dulce María Villanueva, dimitió este viernes tras la filtración de polémicos audios en los que supuestamente pedía dinero a mandos intermedios a cambio de empleos o aumentos salariales.

Según se escucha en las grabaciones que circulan en las redes sociales, una mujer, que sería Dulce María, exige cinco mil lempiras por un aumento de 15 mil lempiras.

“Le voy aumentar quince para que me de cinco. No le estoy quitando, le estoy dando 10 para que me pueda colaborar con esos cinco. En ningún momento le estoy quitando lo que tiene, mas bien al contrario le estoy dando”, dice.