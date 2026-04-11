Viento del este provocará lluvias débiles y calor este domingo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas para este domingo -12 de abril- estarán marcadas por el ingreso de humedad desde el mar Caribe, lo que generará lluvias y chubascos débiles en algunas regiones del país, mientras en otras persistirá el calor. El pronóstico indica que el viento del este será el principal factor que impulsará estas condiciones, con mayor incidencia en las zonas norte y oriental del territorio hondureño. José Pabón, pronosticador de turno de Cenaos, detalló que “Viento del este transportando humedad proveniente del Mar Caribe hacia el territorio nacional, estará generando lluvias y chubascos débiles dispersos sobre las regiones oriental y norte”.

De acuerdo con el experto, en el centro del país también se prevén precipitaciones, aunque con menor intensidad y de forma aislada, principalmente en sectores montañosos. “Precipitaciones débiles muy aisladas en sectores montañosos del centro. En el resto del país prevalecerán las condiciones secas y cálidas”, agregó Pabón en su informe. Las condiciones marítimas se mantendrán con oleajes moderados tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca, sin variaciones significativas respecto a días anteriores. El pronosticador indicó que “en cuanto a los oleajes en el litoral Caribe 1-3 pies, Golfo de Fonseca 2-4 pies”, lo que describe el comportamiento del mar en ambas costas.