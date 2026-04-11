“El niño gritaba: ábranme, ábranme”: afectados en incendio en barrio Medina de SPS

Alrededor de dos horas duró el pavoroso incendio registrado en el barrio Medina de San Pedro Sula, el cual afectó a varias familias.
El incendio arrasó con fábricas, viviendas y hasta con parte de una cuartería. Aquí los testimonios de los afectados:
“Solo la refri sacamos. La estufa quedó adentro. Yo estaba dándole de almorzar a unas niñas y de repente escuché que el niño lloraba, gritaba ‘ábranme, ábranme’, y por eso salí. Al salir vi el humo”, dijo doña Amalia Ordoñez, quien tenía varios años de vivir en la zona.
Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron arduamente para apagar el siniestro incontrolable que amenazaba con extenderse.
De acuerdo con el relato de los vecinos, el incendio comenzó alrededor de las 11 de la mañana, cuando un cilindro de gas explotó en uno de los negocios.
También indicaron que el fuego se extendió rápidamente debido a que varios de los locales cercanos trabajaban con materiales inflamables, como tiner y otros productos.
Algunos negocios ubicados en la zona son de pintura, elaboración de colchones, fabricación de zapatos y también hay un negocio de cilindros de gas.
Doña Amalia relató que, por el tipo de fábricas que hay en la zona y los productos que manejan, siempre temió que algo así pudiera ocurrir. No obstante, agradeció que ella y su familia están bien, aunque las pérdidas materiales son de gran consideración.
Unidades contra incendios y equipos de rescate unieron esfuerzos para salvar vidas durante un fuerte incendio registrado esta tarde en el barrio Medina.
El siniestro dejó importantes pérdidas materiales, tras consumir un local de pinturas y otros negocios de la zona.