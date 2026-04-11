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“El niño gritaba: ábranme, ábranme”: afectados en incendio en barrio Medina de SPS

Desgarradores testimonios de familias que perdieron gran parte de sus pertenencias tras el voraz incendio en el barrio Medina de San Pedro Sula

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 17:29
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Alrededor de dos horas duró el pavoroso incendio registrado en el barrio Medina de San Pedro Sula, el cual afectó a varias familias.

 Foto: Héctor Paz/ Opsa
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El incendio arrasó con fábricas, viviendas y hasta con parte de una cuartería. Aquí los testimonios de los afectados:

 Foto: Héctor Paz/ Opsa
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“Solo la refri sacamos. La estufa quedó adentro. Yo estaba dándole de almorzar a unas niñas y de repente escuché que el niño lloraba, gritaba ‘ábranme, ábranme’, y por eso salí. Al salir vi el humo”, dijo doña Amalia Ordoñez, quien tenía varios años de vivir en la zona.

 Foto: Captura de pantalla
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Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron arduamente para apagar el siniestro incontrolable que amenazaba con extenderse.

 Foto: Héctor Paz/ Opsa
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De acuerdo con el relato de los vecinos, el incendio comenzó alrededor de las 11 de la mañana, cuando un cilindro de gas explotó en uno de los negocios.

 Foto: Héctor Paz/ Opsa
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También indicaron que el fuego se extendió rápidamente debido a que varios de los locales cercanos trabajaban con materiales inflamables, como tiner y otros productos.

 Daniela Zepeda
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Algunos negocios ubicados en la zona son de pintura, elaboración de colchones, fabricación de zapatos y también hay un negocio de cilindros de gas.

 Foto: Héctor Paz/ Opsa
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Doña Amalia relató que, por el tipo de fábricas que hay en la zona y los productos que manejan, siempre temió que algo así pudiera ocurrir. No obstante, agradeció que ella y su familia están bien, aunque las pérdidas materiales son de gran consideración.

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Unidades contra incendios y equipos de rescate unieron esfuerzos para salvar vidas durante un fuerte incendio registrado esta tarde en el barrio Medina.

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El siniestro dejó importantes pérdidas materiales, tras consumir un local de pinturas y otros negocios de la zona.

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