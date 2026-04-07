Lluvias en varios departamentos y condiciones secas en otros: así estará el clima hoy

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que para este martes 7 de abril predominarán condiciones mayormente secas en gran parte del territorio nacional.
Sin embargo, el ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsado por vientos del noreste, estará generando cambios en el clima durante horas de la tarde.
De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan lluvias y chubascos débiles y dispersos en las regiones del norte y occidente del país.
Asimismo, se podrían registrar precipitaciones leves y muy aisladas en zonas montañosas del centro y oriente de Honduras.
En el occidente, departamentos como Lempira y Copán presentarán temperaturas máximas de 28 grados y mínimas entre 16 y 18 grados, con probabilidad de lluvias.
En Ocotepeque se esperan máximas de 29 grados y mínimas de 18, mientras que en Santa Bárbara las temperaturas oscilarán entre los 31 y 20 grados, ambos con pronóstico de precipitaciones.
Para Olancho, las temperaturas alcanzarán máximas de 32 grados y mínimas de 20, también con probabilidad de lluvias, al igual que en Yoro, donde se esperan máximas de 30 y mínimas de 18 grados.
En la zona sur, Valle y Choluteca registrarán temperaturas elevadas, con máximas de hasta 38 grados y mínimas de 26; no obstante, Valle no presenta probabilidad de lluvias, mientras que Choluteca sí podría experimentar precipitaciones.
En el centro del país, Francisco Morazán tendrá máximas de 29 y mínimas de 18 grados, mientras que en La Paz se esperan temperaturas entre 31 y 21 grados, ambos sin probabilidad de lluvias. Por su parte, Intibucá registrará un clima más fresco, con máximas de 23 grados y mínimas de 12, acompañado de probabilidad de lluvias, al igual que Colón y Atlántida, donde también se prevén precipitaciones.
Finalmente, en Gracias a Dios se esperan temperaturas de hasta 30 grados con mínimas de 25, mientras que en Islas de la Bahía el clima se mantendrá estable con máximas de 30 y mínimas de 25, sin probabilidad de lluvias, al igual que en El Paraíso, donde las condiciones serán secas.