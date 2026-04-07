Lluvias en varios departamentos y condiciones secas en otros: así estará el clima hoy

En el centro del país, Francisco Morazán tendrá máximas de 29 y mínimas de 18 grados, mientras que en La Paz se esperan temperaturas entre 31 y 21 grados, ambos sin probabilidad de lluvias. Por su parte, Intibucá registrará un clima más fresco, con máximas de 23 grados y mínimas de 12, acompañado de probabilidad de lluvias, al igual que Colón y Atlántida, donde también se prevén precipitaciones.