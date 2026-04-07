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Lluvias en varios departamentos y condiciones secas en otros: así estará el clima hoy

Aunque predominarán condiciones secas en gran parte del país, el ingreso de humedad desde el Caribe provocará precipitaciones débiles y dispersas en al menos diez departamentos

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 06:18
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que para este martes 7 de abril predominarán condiciones mayormente secas en gran parte del territorio nacional.

 Foto: EL HERALDO
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Sin embargo, el ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsado por vientos del noreste, estará generando cambios en el clima durante horas de la tarde.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan lluvias y chubascos débiles y dispersos en las regiones del norte y occidente del país.

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Asimismo, se podrían registrar precipitaciones leves y muy aisladas en zonas montañosas del centro y oriente de Honduras.

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En el occidente, departamentos como Lempira y Copán presentarán temperaturas máximas de 28 grados y mínimas entre 16 y 18 grados, con probabilidad de lluvias.

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En Ocotepeque se esperan máximas de 29 grados y mínimas de 18, mientras que en Santa Bárbara las temperaturas oscilarán entre los 31 y 20 grados, ambos con pronóstico de precipitaciones.

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Para Olancho, las temperaturas alcanzarán máximas de 32 grados y mínimas de 20, también con probabilidad de lluvias, al igual que en Yoro, donde se esperan máximas de 30 y mínimas de 18 grados.

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En la zona sur, Valle y Choluteca registrarán temperaturas elevadas, con máximas de hasta 38 grados y mínimas de 26; no obstante, Valle no presenta probabilidad de lluvias, mientras que Choluteca sí podría experimentar precipitaciones.

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En el centro del país, Francisco Morazán tendrá máximas de 29 y mínimas de 18 grados, mientras que en La Paz se esperan temperaturas entre 31 y 21 grados, ambos sin probabilidad de lluvias. Por su parte, Intibucá registrará un clima más fresco, con máximas de 23 grados y mínimas de 12, acompañado de probabilidad de lluvias, al igual que Colón y Atlántida, donde también se prevén precipitaciones.

 Foto: Copeco
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Finalmente, en Gracias a Dios se esperan temperaturas de hasta 30 grados con mínimas de 25, mientras que en Islas de la Bahía el clima se mantendrá estable con máximas de 30 y mínimas de 25, sin probabilidad de lluvias, al igual que en El Paraíso, donde las condiciones serán secas.

 Foto: Copeco
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