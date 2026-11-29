Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea elabora un plan nacional para combatir el ciberdelito en Honduras, estrategia que busca frenar las operaciones criminales en entornos digitales.
El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, explicó que la seguridad se ha convertido en una de las nuevas prioridades de cooperación entre el organismo europeo y el Gobierno hondureño.
"Estamos siguiendo con mucha atención este fenómeno, que no limita a Honduras, es un fenómeno regional, que en realidad es un fenómeno mundial", manifestó Fournier.
La asistencia europea se desarrolla mediante dos programas regionales: el Programa de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional, conocido como Pacto, y el Programa de Gestión Integral de Fronteras, denominado Eurofront.
A través del pacto, la Unión Europea trabaja en dos líneas de cooperación con las instituciones hondureñas. La primera consiste en brindar asistencia técnica para elaborar el Plan Nacional Estratégico Interinstitucional de lucha contra el ciberdelito, cuya revisión se encuentra en su fase final.
"El ciberdelito es un instrumento nuevo del crimen organizado, pero eso es muy importante que Honduras tenga un Plan Nacional de lucha contra el ciberdelito para proteger a todos los hondureños", expresó.
De forma paralela, Fournier destacó que la asistencia técnica para desarrollar la estrategia es coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería).
Un ciberdelito es cualquier acto ilegal cometido a través de computadoras, redes, internet o dispositivos digitales que suele buscar robar información, obtener dinero o dañar y bloquear sistemas sin autorización.
Cooperación también alcanza al sistema penitenciario
El diplomático explicó que la segunda línea de trabajo del programa consiste en apoyar al Instituto Nacional Penitenciario (INP) en el establecimiento de un registro de personas penadas y un mecanismo para clasificarlas.
El embajador consideró que esta medida también contribuye a combatir las estructuras del crimen organizado, debido a que algunas de sus operaciones se coordinan desde los centros penitenciarios.
"Muchas veces, muchas de las órdenes de asesinatos, secuestros, de operaciones se transmiten desde las cárceles", advirtió.
En ese sentido, explicó que la cooperación con el Instituto Nacional Penitenciario forma parte de los esfuerzos para enfrentar las estructuras de estas organizaciones criminales.