Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea elabora un plan nacional para combatir el ciberdelito en Honduras, estrategia que busca frenar las operaciones criminales en entornos digitales.

El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, explicó que la seguridad se ha convertido en una de las nuevas prioridades de cooperación entre el organismo europeo y el Gobierno hondureño.

"Estamos siguiendo con mucha atención este fenómeno, que no limita a Honduras, es un fenómeno regional, que en realidad es un fenómeno mundial", manifestó Fournier.

La asistencia europea se desarrolla mediante dos programas regionales: el Programa de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional, conocido como Pacto, y el Programa de Gestión Integral de Fronteras, denominado Eurofront.

A través del pacto, la Unión Europea trabaja en dos líneas de cooperación con las instituciones hondureñas. La primera consiste en brindar asistencia técnica para elaborar el Plan Nacional Estratégico Interinstitucional de lucha contra el ciberdelito, cuya revisión se encuentra en su fase final.

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"El ciberdelito es un instrumento nuevo del crimen organizado, pero eso es muy importante que Honduras tenga un Plan Nacional de lucha contra el ciberdelito para proteger a todos los hondureños", expresó.

De forma paralela, Fournier destacó que la asistencia técnica para desarrollar la estrategia es coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería).

Un ciberdelito es cualquier acto ilegal cometido a través de computadoras, redes, internet o dispositivos digitales que suele buscar robar información, obtener dinero o dañar y bloquear sistemas sin autorización.