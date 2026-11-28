Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) destinará alrededor de 77 millones de lempiras para construir 110 pozos de agua que beneficiarán a unos 500 pequeños productores agrícolas en diferentes zonas de Honduras afectadas por el fenómeno de El Niño.

La iniciativa busca mejorar el acceso al recurso hídrico para las actividades agrícolas, principalmente en territorios donde la falta de lluvias ha comprometido la disponibilidad de agua.

Honduras enfrenta una emergencia por sequía asociada al fenómeno de El Niño, que ha provocado condiciones más cálidas y secas de lo habitual, con efectos sobre las fuentes de agua y la producción agropecuaria.

César Fortín, coordinador del programa de pozos de la SAG, explicó que los recursos provienen de dos proyectos: uno con una inversión global aproximada de 200 millones de lempiras y otro financiado mediante la cooperación de Japón, con unos 39 millones de lempiras.

Del primer proyecto, la institución ejecuta 37 millones de lempiras en esta etapa inicial. Con ambos fondos, la SAG estima disponer de alrededor de 77 millones para desarrollar las primeras 110 estructuras.

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El funcionario mencionó que entre los territorios beneficiados por el proyecto figura Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Lempira, La Paz, Intibucá, Ocotepeque, Yoro y Olancho.