Destinarán 14 millones de dólares para mitigar impacto de la sequía

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el impacto que la falta de lluvias provoca en distintas zonas productivas del país, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) anunció una inversión de más de 14 millones de dólares, equivalentes a unos 376.3 millones de lempiras, para fortalecer la capacidad de pequeños productores y reducir su vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos como El Niño. Los recursos serán destinados a productores de 88 municipios, lo que representa entre 16,000 y 20,000 personas beneficiadas de manera directa e indirecta, informó Moisés Molina, secretario de Agricultura y Ganadería. La intervención contempla financiamiento, asistencia técnica y la entrega de tecnologías orientadas a hacer más eficiente y resiliente la producción, como bombas solares, sistemas de riego por goteo, motocultores y picadoras.

Molina también indicó que una parte importante de las acciones estará dirigida al cultivo de hortalizas, consideradas productos de alto valor. El anuncio se produce mientras Honduras enfrenta una fuerte sequía asociada con El Niño, cuyos efectos se reflejan principalmente en el corredor seco y otras regiones donde el retraso de las lluvias ha limitado las siembras, reducido las fuentes de agua y afectado a agricultores y ganaderos. De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), 103 municipios permanecen en alerta roja por sequía, 82 están bajo alerta amarilla y 48 en verde, para un total de 233 municipios bajo algún nivel de prevención.

El sur enfrenta una situación compleja

Los productores de municipios como Marcovia, en Choluteca, reportan pérdidas en las siembras de primera y dificultades para iniciar la postrera debido a la falta de lluvias. Algunos pozos comienzan a secarse y los ganaderos enfrentan mayores costos para alimentar a sus animales.

Molina explicó que, además de las inversiones orientadas a mejorar la capacidad productiva en el mediano plazo, la SAG mantiene acciones inmediatas en zonas donde todavía existen condiciones para sembrar durante la postrera.