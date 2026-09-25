Unión Europea y CELAC fortalecen cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado

Nueva York, EE UU.- La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la cual forma parte Honduras, acordaron reforzar la cooperación para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. En el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los dos organismos regionales sostuvieron un encuentro donde participaron todos sus Estados miembros. De manea unánime acordaron seguir y mejorar los programas de cooperación con el fin de combatir el crimen transnacional.

Comunicado íntegro

Los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se han reunido hoy en Nueva York para reafirmar su asociación estratégica, avanzar en la cooperación en foros multilaterales y abordar desafíos globales y regionales urgentes. La lucha contra la delincuencia organizada transnacional, prioridad compartida, sigue siendo central en su compromiso conjunto por construir un futuro más seguro y resiliente. Este encuentro, el tercero celebrado en este formato, fue copresidido por S.E. Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y por S.E. Mario Lubetkin, Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, en su calidad de Presidente pro tempore de la CELAC. Participaron en la reunión Jozef Síkela, Comisario Europeo de Asociaciones Internacionales; Hadja Lahbib, Comisaria Europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis; miembros de la troika de la CELAC, como Omar Bula, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, y Alva Baptiste, Ministra de Asuntos Exteriores de Santa Lucía; además de ministros y representantes de los Estados miembros de la UE y de los países de la CELAC. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los Ministros reafirmaron que las relaciones UE-CELAC se basan en una historia, valores y principios compartidos, entre ellos la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y expresaron su preocupación por las crecientes amenazas a estos fundamentos. Se comprometieron a defenderlos colectivamente, reconociendo su papel fundamental en la estabilidad y prosperidad globales, en pleno respeto al derecho internacional. La UE y la CELAC reconocieron que la delincuencia organizada transnacional socava la seguridad y el desarrollo. Los Ministros subrayaron la necesidad de un enfoque coordinado e integral para afrontar los desafíos comunes, lo que requiere la participación de todas las autoridades y actores relevantes. Destacaron la importancia de la seguridad marítima y la libertad de navegación, reconociendo la naturaleza interconectada de las amenazas que enfrentan América Latina, el Caribe y Europa. Se comprometieron a fortalecer la cooperación mediante iniciativas multilaterales, incluyendo el intercambio de información. En un contexto de tensiones geopolíticas persistentes, los Ministros reafirmaron su compromiso inquebrantable con el multilateralismo, en línea con los propósitos y principios universales de la Carta de las Naciones Unidas y el orden internacional basado en normas. Subrayaron la necesidad de contar con una Organización de las Naciones Unidas fuerte y efectiva que cumpla con sus tres pilares interconectados: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo sostenible. Insistieron en la importancia de traducir los compromisos en acciones, teniendo en cuenta el Pacto por el Futuro y la iniciativa ONU80, para aumentar la representatividad, eficacia y capacidad de respuesta del sistema multilateral. Se comprometieron a actuar de manera colaborativa para garantizar que este sistema siga siendo inclusivo, responsable y adecuado a su propósito.

Los Ministros reafirmaron los principios de soberanía nacional, integridad territorial y solución pacífica de controversias. Abordaron la necesidad de una paz justa, integral y duradera en Ucrania, en Medio Oriente, y el restablecimiento de la estabilidad en Haití, de conformidad con el derecho internacional. La UE expresó su solidaridad con los pueblos de Venezuela y Colombia, afectados por los devastadores terremotos, y ofreció apoyo continuado durante la respuesta de emergencia y la recuperación. Los Ministros destacaron los avances en comercio e inversión, así como el desarrollo y potencial de la Agenda de Inversión Global Gateway UE-ALC. Reafirmaron que la seguridad, la estabilidad y el Estado de Derecho son indispensables para la inversión sostenible y el crecimiento inclusivo, y se comprometieron a establecer asociaciones económicas justas, transparentes y mutuamente beneficiosas. Los Ministros dieron la bienvenida a los progresos logrados en las iniciativas UE-CELAC desde la Cumbre CELAC-UE de noviembre de 2025 en Santa Marta, Colombia, y aprobaron la Hoja de Ruta Birregional, que guiará los esfuerzos conjuntos para profundizar la cooperación en beneficio de ciudadanos y empresas de ambas regiones. Esta Hoja de Ruta traduce la Declaración Conjunta de la Cumbre de 2025 en acciones prospectivas en áreas clave como: comercio e inversión, seguridad alimentaria y preparación ante desastres, lucha contra la delincuencia transnacional, un enfoque centrado en el ser humano para la transformación digital y la IA, transiciones verdes, sociales y energéticas, e intercambios entre personas. Los Ministros también tomaron nota de los avances en el Pacto Birregional sobre Cuidados.