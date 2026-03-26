Celac, el organismo de integración que muere

En este mismo mes de marzo, cuando el presidente Trump se reunió en su residencia privada Trump National Doral Miami, con un selecto grupo de presidentes latinoamericanos, se reunió la Celac en Bogotá con la participación de 33 delegaciones.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) fue creada formalmente el 23 de febrero de 2010 durante la Cumbre de la Unidad de América Latina en México. Posteriormente, su constitución definitiva tuvo lugar los días 2 y 3 de diciembre de 2011 en la Cumbre de Caracas, Venezuela.

Durante la conferencia constitutiva se trataron temas fundamentales como la soberanía y el orden constitucional, el desarrollo social y la lucha contra la pobreza, la integración económica y financiera, la solidaridad regional y la cooperación. El objetivo era que América Latina pudiera expresarse con una sola voz ante la comunidad internacional, abordando los problemas desde una perspectiva histórico-estructural.

Los temas tratados en las distintas reuniones del organismo regional no han variado significativamente, mostrando una tendencia a la persistencia de los temas abordados. Eso se explica porque gran parte de los problemas que tiene América Latina tienen sus raíces en problemas heredados, de manera temprana, desde la época colonial.

América Latina surgió a la vida republicana en medio de disputas coloniales. En el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, estos conflictos se hicieron aún más evidentes a través de dos corrientes ideológicas: el hispanoamericanismo y el panamericanismo. El hispanoamericanismo defendía la idea de una unión entre los países latinoamericanos basada en la herencia común española y la solidaridad entre las naciones recién independizadas, mientras que el panamericanismo proponía una integración continental más amplia, bajo la influencia de Estados Unidos y la inclusión de todos los países del continente americano. Las contradicciones entre hispanoamericanismo y panamericanismo se resolvieron a favor de este último. Eso explica la frase de Simón Bolívar, representante del hispanoamericanismo, que con tristeza dijo: “Hemos arado en el mar”.

Luiz Inacio Lula da Silva, uno de los principales oradores de la reunión de la Celac en Bogotá, denunció que “nos quieren colonizar otra vez”, para luego agregar que “no podemos permitir que alguien pueda entrar en los asuntos y en la integridad territorial de nuestros países”. En su discurso hizo una fuerte crítica al Consejo de Seguridad de la ONU por su incapacidad para resolver algunos conflictos que se están dando en el planeta.

Eduardo Galeano en “Las venas abiertas de América Latina” (1971) resume la tesis de que América Latina ha sido “precoz”, desde temprano aprendimos a perder. Hemos existido, dice Galeano, al servicio de las necesidades ajenas.