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Tomás Zambrano tras críticas de 'Mel' Zelaya: "Nunca le ha gustado cumplir la ley"

Zambrano respondió a las críticas de 'Mel' Zelaya sobre su papel dentro del Congreso Nacional y lo señaló de haber sido "uno de los mayores generadores de caos" en los últimos 20 años

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 09:50
Tomás Zambrano tras críticas de 'Mel' Zelaya: Nunca le ha gustado cumplir la ley

Además, afirmó con certeza que al exmandatario “nunca le ha gustado cumplir la ley”.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, respondió este jueves -16 de abril- a las críticas emitidas más temprano por el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, donde lo acusaba de aplicar una "ley mordaza" en el Poder Legislativo.

A través de su cuenta en la red social X, Zambrano cuestionó a Zelaya y lo acusó de haber sido “uno de los mayores generadores de caos, violencia y desorden” en el país durante las últimas dos décadas.

Además, afirmó con certeza que al exmandatario “nunca le ha gustado cumplir la ley”.

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El titular del Legislativo sostuvo que Zelaya ha mantenido una conducta de “vivir al margen de las normas” y que por ello, según sus palabras, le incomoda cualquier intento de fortalecer el orden institucional.

En su mensaje, también citó un pasaje bíblico del libro de Proverbios 11:29: "Como bien lo señala Proverbios 11:29: El que turba su propia casa heredará el viento”.

Concluyó afirmando que "el orden es reflejo de la paz de Dios en el corazón; quien vive en permanente confusión, difícilmente puede comprenderlo"

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Las declaraciones surgen horas después de que Zelaya criticara el actuar de Zambrano como presidente del Congreso Nacional (CN), al señalar que estaría siguiendo prácticas autoritarias y de restricción a la oposición.

Zelaya recordó episodios históricos de la política hondureña y acusó a Zambrano de intentar “silenciar a la oposición, imponer una ley mordaza y retener salarios por protestar”, en referencia a disputas recientes en el Legislativo.

El intercambio de declaraciones se produce en un contexto de creciente tensión entre fuerzas políticas a causa de la impleentación de nuevas reformas dentro del Congreso Nacional.

Entre los nuevos proyectos que se han implementado, destaca la deducción de salarios a diputados -por ausencias injustificadas o disturbios dentro del hemicilo- o la implementación de la figura de juicio político para funcionarios electorales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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