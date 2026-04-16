Tomás Zambrano tras críticas de 'Mel' Zelaya: "Nunca le ha gustado cumplir la ley"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, respondió este jueves -16 de abril- a las críticas emitidas más temprano por el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, donde lo acusaba de aplicar una "ley mordaza" en el Poder Legislativo. A través de su cuenta en la red social X, Zambrano cuestionó a Zelaya y lo acusó de haber sido “uno de los mayores generadores de caos, violencia y desorden” en el país durante las últimas dos décadas. Además, afirmó con certeza que al exmandatario “nunca le ha gustado cumplir la ley”.

El titular del Legislativo sostuvo que Zelaya ha mantenido una conducta de “vivir al margen de las normas” y que por ello, según sus palabras, le incomoda cualquier intento de fortalecer el orden institucional. En su mensaje, también citó un pasaje bíblico del libro de Proverbios 11:29: "Como bien lo señala Proverbios 11:29: El que turba su propia casa heredará el viento”.

Dice quien ha sido uno de los mayores generadores de caos, violencia y desorden en el país durante los últimos 20 años. A “Don Anarquía” nunca le ha gustado cumplir la ley; ha hecho de vivir al margen de las normas una constante, y por eso le incomoda cualquier intento de... https://t.co/PpXAGilA1a — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) April 16, 2026

Concluyó afirmando que "el orden es reflejo de la paz de Dios en el corazón; quien vive en permanente confusión, difícilmente puede comprenderlo"

Las declaraciones surgen horas después de que Zelaya criticara el actuar de Zambrano como presidente del Congreso Nacional (CN), al señalar que estaría siguiendo prácticas autoritarias y de restricción a la oposición. Zelaya recordó episodios históricos de la política hondureña y acusó a Zambrano de intentar “silenciar a la oposición, imponer una ley mordaza y retener salarios por protestar”, en referencia a disputas recientes en el Legislativo.