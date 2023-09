Tomás Zambrano responde a llamado de Redondo: “En el PN no existe nadie con condenas firmes”

El congresista opositor señaló que ninguno de sus compañeros de bancada tiene alguna condena firme, por lo cual no podría decirle que se haga un lado en la votación.

“En el Partido Nacional no existe nadie con condena firme ni procesos activos. No podría decirle a un compañero que se haga a un lado en una decisión del Congreso mientras no tenga una sentencia que le prohíba”, manifestó Zambrano en entrevista con Radio América.