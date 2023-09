Maribel Espinoza reta a Rasel Tomé a presentar pruebas sobre participación en el golpe de Estado

“Es obligado en el CN encontrarse los consensos para elegir al fiscal en razón de su independencia y no en razón de la imposición y control que el partido en el poder quiere tener sobre el fiscal apelando a la lucha contra la corrupción sin haber tenido voluntad política para luchar verdaderamente contra los corruptos al no haber suscrito hasta la presente fecha el convenio que traiga a la CICIH. No inventen excusas, no quieren a la candidata mejor evaluada”, publicó Espinoza en X.