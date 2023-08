Generales acusados por José Jorge Fortín de dar golpe de Estado interponen solicitud ante el MP para investigarlo

“Hemos venido a hacer una solicitud, que el Ministerio Público proceda en defensa de los derechos que establece la Constitución, el artículo 1 establece que Honduras es una República democrática y un Estado de derecho y que garantiza la justicia, la libertad y la cultura, entonces no es posible que a través de un discurso, que lo han hecho viral y público y que el mismo Estado ha estado pagando con el dinero de nuestros impuestos se esté acusando injustamente a un grupo de oficiales que somos ciudadanos, que tenemos los derechos garantizados por la Constitución, entonces queremos que el Ministerio Público proceda a hacer una investigación porque esto es un abuso más y violación a los derechos de los ciudadanos”, dijo Romeo Vásquez, aclarando que no se trata de una denuncia, sino de una petición de oficio.

“Puedo desafiarlo a que vaya a mi casa y me registre todo lo que quiera registrar y que me encuentre las pruebas, dónde y en qué momento mis actividades y mis expresiones significan un golpe de Estado”, enfatizó.

Fue el pasado viernes 25 de agosto cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, participó en el 158 aniversario de la Fuerza Naval de Honduras y antes de finalizar su discurso dijo: “No quiero desaprovechar esta oportunidad para manifestar lo siguiente: General Mario Raúl Hung Pacheco, no a los golpes de Estado, general Isaías Barahona, no a los golpes de Estado; general Romeo Vásquez, no a los golpes de Estado, general Maldonado Galeas, no a los golpes de Estado”.

Esto causó malestar entre los señalados, quienes han cuestionado al vicealmirante por presuntamente tomar una postura política, contrariando los principios de las Fuerzas Armadas.