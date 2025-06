Jugador hondureño tuvo que emigrar en busca de su sueño: Así es su nueva vida en Estados Unidos

Martínez pudo cambiar su vida del fútbol profesional a convertirse en legionario, pero finalmente no se le concretó y fue otra de las razones que lo llevaron a viajar a las tierras del tío sam: "Hubo ofertas para el extranjero en el fútbol de Grecia, pero al final cuando no se concretó nada, decidí venirme, luego los salarios eran bajos y la salud de mi madre se complicó, eso me hizo venirme".