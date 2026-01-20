Tomás Zambrano: “El Congreso que viene va a trabajar de martes a jueves”

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional (PN), Tomás Zambrano, afirmó que el nuevo Congreso Nacional (CN) retomará el trabajo legislativo de manera regular y funcionará de martes a jueves, con una agenda basada en el diálogo y la construcción de consensos. “La responsabilidad es trabajar por el país, diálogo permanente, tolerancia, construir los consensos y una agenda entre todas las fuerzas políticas del Congreso y también con sectores de la sociedad”, expresó Zambrano al referirse a las prioridades del nuevo período legislativo. El parlamentario criticó el desempeño del Congreso saliente y lo calificó como “el peor de la historia”, al señalar que no ha sesionado desde agosto. “Gracias a Dios termina hoy a las 12:00 de la noche”, afirmó.

Zambrano insistió en que la normativa es clara respecto al funcionamiento del Legislativo. “La ley es clara, el Congreso que viene va a trabajar de martes a jueves. No es posible que le paguen a los diputados y que no trabajemos de martes a jueves mínimamente”, subrayó.

El diputado señaló que el nuevo escenario político obliga a la búsqueda de acuerdos, ya que ninguna fuerza cuenta por sí sola con los 65 votos necesarios para tomar decisiones. "Eso nos lleva a que sí o sí, en el acuerdo y el diálogo, se tendrá que integrar una junta directiva con representantes de diferentes partidos", explicó. Agregó que ese mismo principio deberá aplicarse a la conformación de comisiones legislativas y a la definición de una agenda común de trabajo entre todas las bancadas. Zambrano adelantó que esperan concluir los consensos en las próximas horas para iniciar de inmediato el trabajo legislativo. "Esperamos mañana terminar los consensos con los compañeros diputados y empezar a trabajar una agenda legislativa entre todos", dijo.