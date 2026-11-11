Tomas en Catacamas cumplen tres días, mientras la SIT promete reanudar pavimentación

Olancho, Honduras.- La toma de una carretera en el municipio de Catacamas, Olancho, cumplió tres días consecutivos este miércoles 11 de noviembre, debido a las protestas de pobladores que exigen la reanudación de varios proyectos de pavimentación que permanecen paralizados en la zona. Entre las obras que exigen los pobladores se encuentra la pavimentación de Las Mesetas, San Esteban y la salida hacia el puente de Gualaco, así como varios sectores de Cuyamel, cuyos trabajos, según denunciaron, permanecen paralizados desde hace seis o siete meses. Dichas protestas han provocado complicaciones para quienes transitan por esta carretera, debido a las largas filas de vehículos particulares, autobuses, camiones de carga y cisternas de combustible que permanecen a la espera de que se habilite la circulación.

¿Qué dijeron las autoridades?

Ante las exigencias de los pobladores, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, pidió a los olanchanos que participan en las protestas no dejarse utilizar para ejercer presiones comerciales y aseguró que existe voluntad de concluir los proyectos pendientes.

El funcionario explicó que el contrato de pavimentación contempla cinco kilómetros de carretera, de los cuales únicamente se han ejecutado 1.2 km, por lo que los trabajos permanecen a la espera de recursos para continuar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según Ehrler, la SIT necesita que la Secretaría de Finanzas realice una modificación presupuestaria para efectuar el pago de dos estimaciones pendientes a la empresa constructora Rosales, encargada de ejecutar las obras. Aunque aseguró que los recursos ya fueron aprobados, reconoció que todavía no existe una fecha exacta para el desembolso del dinero, por lo que la reanudación de los trabajos dependerá de que los fondos estén disponibles.

Respuesta y acuerdos

Carlos Díaz, dirigente de los pobladores que mantienen la toma, rechazó que los manifestantes estén siendo utilizados y recordó que hace aproximadamente 25 días el ministro se comprometió a gestionar los pagos para permitir la continuidad de los proyectos. Díaz también cuestionó que ahora se maneje un plazo de entre cuatro y seis meses para completar las obras, cuando, según indicó, el contratista les había manifestado que podía terminar los trabajos en un período de 45 días. Como parte de las gestiones para atender el conflicto, ambas partes acordaron desarrollar una reunión este miércoles a las 11:00 a.m. en Catacamas, donde una comisión de la SIT presentará la documentación relacionada con los proyectos de pavimentación.