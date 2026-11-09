Siguen protestas en la CA-13 en Tela por decreto sobre tenencia de tierras

Tela, Atlántida.- Integrantes de la organización Defensores de la Paz en Tela (Depat), junto a pobladores y defensores del territorio, se tomaron este lunes 9 de noviembre la carretera internacional CA-13, a la altura del puente Highland Creek y el desvío hacia la comunidad de Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida.
Dicha movilización comenzó aproximadamente a las 5:00 de la mañana como una medida de presión para exigir respuestas de las autoridades ante los conflictos relacionados con la tenencia de tierras, las presuntas ocupaciones de terrenos y los desalojos que consideran injustificados.
Sin embargo, los reclamos de los manifestantes también están relacionados con su rechazo a un reciente decreto legislativo que, según los representantes del movimiento, favorece a las empresas agroindustriales y vulnera los derechos ancestrales y de propiedad de las comunidades locales y garífunas.
La toma generó dificultades para las unidades del transporte público y los vehículos de carga que utilizan la CA-13 como ruta de conexión entre Tela, La Ceiba y otras localidades del norte del país.
Intervención policial
En medio de la protesta, elementos de la Policía Nacional intervinieron para intentar despejar la carretera y restablecer la circulación vehicular, pero la actuación de los uniformados elevó la tensión en el lugar.
De acuerdo con los reportes, agentes policiales utilizaron gas lacrimógeno contra los manifestantes que permanecían en la carretera, lo que provocó momentos de confrontación en el sector.
Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente posibles personas heridas o detenidas como resultado de los incidentes registrados durante el desalojo.
Acuerdos momentáneos
Los representantes del movimiento informaron que alcanzaron un acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos para buscar una solución a la problemática que motivó la movilización.
Como parte de ese entendimiento, indicaron que una delegación de los afectados será recibida en Tegucigalpa, donde esperan plantear sus demandas relacionadas con la propiedad y posesión de terrenos en el litoral atlántico.