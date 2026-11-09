Siguen protestas en la CA-13 en Tela por decreto sobre tenencia de tierras

Tela, Atlántida.- Integrantes de la organización Defensores de la Paz en Tela (Depat), junto a pobladores y defensores del territorio, se tomaron este lunes 9 de noviembre la carretera internacional CA-13, a la altura del puente Highland Creek y el desvío hacia la comunidad de Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida.

Dicha movilización comenzó aproximadamente a las 5:00 de la mañana como una medida de presión para exigir respuestas de las autoridades ante los conflictos relacionados con la tenencia de tierras, las presuntas ocupaciones de terrenos y los desalojos que consideran injustificados.

Sin embargo, los reclamos de los manifestantes también están relacionados con su rechazo a un reciente decreto legislativo que, según los representantes del movimiento, favorece a las empresas agroindustriales y vulnera los derechos ancestrales y de propiedad de las comunidades locales y garífunas.