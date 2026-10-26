Protesta campesina frente a la CSJ exige revisar resolución sobre la Ley Agroindustrial

Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones campesinas, indígenas y rurales realizaron un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para exigir a la Sala de lo Constitucional que revise la resolución de aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.

La manifestación se desarrolló este lunes 26 de octubre, luego de que la Sala rechazara en junio de este año un recurso presentado por varias organizaciones en contra de la legislación, según explicó David Martínez, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Martínez señaló que la decisión judicial favorece el acaparamiento de tierras por parte de sectores agroindustriales y perjudica a las comunidades campesinas que durante décadas han solicitado terrenos para trabajar y garantizar la soberanía alimentaria.