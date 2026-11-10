Gobierno abrirá licitación para construcción de nueva cárcel

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura encabezó este 10 de noviembre una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en las instalaciones de la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía en la capital de la nación. Entre los diversos temas que abordaron, el CNDS estableció que será lanzada la licitación para la construcción de una nueva cárcel en Honduras con capacidad para 5,000 privados de libertad de máxima seguridad. Este centro penal costaría 1,000 millones de lempiras y está por definirse el lugar donde se edificará.

Tras finalizar la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad, el presidente Nasry Asfura dijo que "vamos a oír a las empresas que estén interesadas y la mejor oferta posible será seleccionada, la mejor oferta que le hagan al gobierno de Honduras buscando los parámetros internacionales". Asfura Zablah apuntó que la nueva cárcel se asemejará a la que fue construida recientemente en Costa Rica e inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Tenemos referencia de la última cárcel en Costa Rica, aproximadamente de 5,000 privados de libertad y que anda alrededor de 35 a 40 millones de dólares", apuntó. El mandatario finalizó estableciendo que "vamos a oír a empresas que estén interesadas y la construyan en el menor tiempo posible con la máxima seguridad posible".

La construcción del nuevo reclusorio iniciaría en el mes de enero del 2027 y el Estado de Honduras gastaría alrededor de 1,000 millones de lempiras; la instalación tendría capacidad para 5,000 reos.

Nuevo intento