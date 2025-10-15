Suspenden clases en el Distrito Central, Choluteca, Marcovia y Alianza

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) anunciaron la suspensión de clases presenciales para este jueves 16 de octubre en el Distrito Central, debido a las lluvias que están cayendo en la capital. A la disposición se suman los municipios de Choluteca, Marcovia y Alianza, Valle, al sur del país, por recomendación de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) que extendió en estas zonas la alerta roja. La decisión brindada por la Seduc mediante un comunicado es para "todos los niveles y modalidades de estudio de los centros educativos gubernamentales".

En el caso de los centros privados de esas regiones, el ministro de Educación, Daniel Esponda, establece que los directores deberán evaluar la viabilidad de desarrollar clases presenciales y, de ser necesario, tomar acciones para implementar clases virtuales. Asimismo, en el resto del departamento de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, y Comayagua, Ocotepeque, Intibucá, Lempira y El Paraíso, que se encuentran en alerta amarilla, la Seduc instruye a los directores departamentales y municipales determinar en qué zonas se suspenderán las clases durante este jueves 16 de octubre. Advierte que únicamente se deberán suspender las actividades académicas en aquellos lugares donde resulte inviable su desarrollo. La medida es para evitar que los menores se expongan a situaciones peligrosas causadas por las lluvias que se mantienen desde hace dos semanas en el territorio nacional. Lamentablemente, a la fecha se contabilizan siete menores de edad que fallecieron al ser arrastrados por las fuertes corrientes de ríos y quebradas durante el mal temporal.