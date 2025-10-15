Reparten bono climático en Santa Lucía y pobladores desconocen el propósito

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) realizó la entrega del Bono de Alivio Climático en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, como parte de un programa gubernamental que busca apoyar a familias afectadas por fenómenos naturales y vulnerabilidad económica. Cabe mencionar que muchos de los que llegaron no saben por qué le estaban dando el apoyo.
Naama Ávila, directora de Coordinación Intersectorial de Sedesol, informó que 1,178 hogares fueron beneficiados, con un representante por cada familia para cubrir gastos básicos del hogar.
Explicó que el levantamiento de información se realizó hace tres meses en municipios vulnerables a las lluvias, y que la entrega busca "amortiguar" los efectos económicos de la canasta básica y el abastecimiento familiar.
No obstante, algunos beneficiarios afirmaron a EL HERALDO desconocer el motivo por la cual se les otorgaba el dinero.
Entre ellos, Reina Ochoa respondió que "no sabía" por qué se le estaban dando el dinero.
Mientras que otro de los beneficiarios explicó que el bono es para mejorar su vivienda, ya que reside en una zona considerada vulnerable.
La iniciativa forma parte de una inversión de 661.1 millones de lempiras, destinados a más de 101,000 hogares en los departamentos de Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y El Paraíso.
Cada beneficiario recibe 7,000 lempiras en efectivo.
Según Sedesol, el bono está orientado a hogares que enfrentan pérdidas por inundaciones, derrumbes o daños agrícolas derivados del cambio climático
Sin embargo, la entrega se ha convertido en tema de debate público luego de que en redes sociales circularan videos donde se observan largas filas de personas identificadas con el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Una asistente confirmó a la unidad de EL HERALDO PLUS que se les pedía votar por la candidata presidencial de ese partido, Rixi Moncada.
Ante esto, Ávila sostuvo que la población podría desconocer el nombre técnico del beneficio y recalcaron que el programa busca aliviar el impacto económico de las familias más afectadas por las condiciones climáticas.