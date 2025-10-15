Reparten bono climático en Santa Lucía y pobladores desconocen el propósito

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) realizó la entrega del Bono de Alivio Climático en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, como parte de un programa gubernamental que busca apoyar a familias afectadas por fenómenos naturales y vulnerabilidad económica. Cabe mencionar que muchos de los que llegaron no saben por qué le estaban dando el apoyo.