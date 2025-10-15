  1. Inicio
Reparten bono climático en Santa Lucía y pobladores desconocen el propósito

Más de 1,100 hogares fueron beneficiados tras recibir en Santa Lucía y zonas aledañas el Bono de Alivio Climático. Cabe mencionar que muchos de los que llegaron no saben por qué le estaban dando el apoyo

  • 15 de octubre de 2025 a las 15:03
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) realizó la entrega del Bono de Alivio Climático en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, como parte de un programa gubernamental que busca apoyar a familias afectadas por fenómenos naturales y vulnerabilidad económica. Cabe mencionar que muchos de los que llegaron no saben por qué le estaban dando el apoyo.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Naama Ávila, directora de Coordinación Intersectorial de Sedesol, informó que 1,178 hogares fueron beneficiados, con un representante por cada familia para cubrir gastos básicos del hogar.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Explicó que el levantamiento de información se realizó hace tres meses en municipios vulnerables a las lluvias, y que la entrega busca "amortiguar" los efectos económicos de la canasta básica y el abastecimiento familiar.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
No obstante, algunos beneficiarios afirmaron a EL HERALDO desconocer el motivo por la cual se les otorgaba el dinero.

Foto: David Romero| EL HERALDO
Entre ellos, Reina Ochoa respondió que "no sabía" por qué se le estaban dando el dinero.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Mientras que otro de los beneficiarios explicó que el bono es para mejorar su vivienda, ya que reside en una zona considerada vulnerable.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
La iniciativa forma parte de una inversión de 661.1 millones de lempiras, destinados a más de 101,000 hogares en los departamentos de Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y El Paraíso.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Cada beneficiario recibe 7,000 lempiras en efectivo.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Según Sedesol, el bono está orientado a hogares que enfrentan pérdidas por inundaciones, derrumbes o daños agrícolas derivados del cambio climático

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Sin embargo, la entrega se ha convertido en tema de debate público luego de que en redes sociales circularan videos donde se observan largas filas de personas identificadas con el Partido Libertad y Refundación (Libre).

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Una asistente confirmó a la unidad de EL HERALDO PLUS que se les pedía votar por la candidata presidencial de ese partido, Rixi Moncada.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
Ante esto, Ávila sostuvo que la población podría desconocer el nombre técnico del beneficio y recalcaron que el programa busca aliviar el impacto económico de las familias más afectadas por las condiciones climáticas.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
