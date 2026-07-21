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Lluvias favorecen cultivos de maíz, pero la SAG prevé una canícula prolongada

Ante la sequía que afecta la mayor parte del territorio nacional, las autoridades gubernamentales brindan ayuda a los sectores productivos del país

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 13:11
Lluvias favorecen cultivos de maíz, pero la SAG prevé una canícula prolongada

Las autoridades gubernamentales brindan incentivos a los productores como parte de la asistencia debido a la sequía que afecta la mayor parte del territorio nacional.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las lluvias registradas en las últimas semanas han favorecido el desarrollo de cultivos de maíz en algunas regiones, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) advirtió que Honduras enfrenta un panorama climático incierto debido al ingreso de la canícula, que podría ser más intensa y prolongada de lo habitual.

El ministro de la SAG, Moisés Abraham Molina, informó que el Gobierno mantiene activas las medidas de respuesta en los municipios con mayor riesgo por la sequía, mientras monitorea el comportamiento del clima y brinda acompañamiento técnico a los productores.

"Hemos tenido lluvias en un período en el que esperábamos no tener lluvias y el maíz ha crecido en esa zona donde hemos tenido esas lluvias. Yo le pido a Dios que continúen y que podamos tener productores que saquen sus cosechas.

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Sin embargo, el pronóstico sigue siendo adverso; estamos entrando en canícula y esta canícula puede ser muy fuerte y demorada", expresó Molina.

El funcionario explicó que, aunque las precipitaciones han mejorado las condiciones para algunos cultivos, los pronósticos climáticos obligan a mantener medidas preventivas para reducir el impacto de una eventual disminución de las lluvias durante las próximas semanas.

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Como parte de las medidas para fortalecer el sector agropecuario, el Gobierno destinó 1,500 millones de lempiras al Programa de Incentivos a la Producción, con el objetivo de respaldar la actividad agrícola y ganadera en distintas regiones del país.

El ministro explicó que los recursos se están orientando principalmente hacia zonas con mejores condiciones de disponibilidad de agua para garantizar el establecimiento de cultivos y aumentar las posibilidades de éxito de las siembras.

No obstante, reconoció que el presupuesto disponible no permite atender a todos los productores que requieren apoyo.

"Los recursos disponibles no permiten atender a la totalidad de productores que requieren este beneficio; sin embargo, una cantidad importante de agricultores están siendo favorecidos mediante este programa", afirmó.

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Importación de arroz

Durante su comparecencia, el titular de la SAG también se refirió a las importaciones de arroz, señalando que estas continúan siendo necesarias para garantizar el abastecimiento del mercado nacional.

Según explicó, la producción hondureña todavía no es suficiente para cubrir la demanda interna, por lo que el país debe recurrir a compras en el exterior para evitar desabastecimiento.

"Las importaciones responden a la necesidad de garantizar el abastecimiento nacional, debido a que la producción interna no cubre la demanda de consumo del país", indicó el funcionario.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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