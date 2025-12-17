Roosevelt Hernández, denunciado ante la Fiscalía, por abuso de autoridad

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, fue denunciado ante el Ministerio Público (MP), supuestamente por haber proferido amenazas contra el periodista Renato Álvarez. La denuncia fue interpuesta por defensores de derechos humanos aglutinados en la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) y la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), quienes sustentaron su demanda por los agravios contra Álvarez. Dina Meza, directora ejecutiva de Asopodehu, confirmó: "Estamos haciendo esta denuncia contra el general Roosevelt Hernández, quien se da a la tarea de amenazar periodistas, de pretender matar al mensajero, en vez de ejercer su labor como jefe de las Fuerzas Armadas y proteger la labor periodística".

Meza señaló que Hernández "ya rebasó sus atribuciones. Desde el mes de febrero está amenazando a periodistas y a medios de comunicación. Esta Fiscalía de Protección de Comunicadores ya tiene (en su poder) tres denuncias anteriores y no ha hecho nada; por eso es que él se cree con la potestad de amenazar y que todo quede en la impunidad".



¿Cuál es el delito?

La acción fue interpuesta ante la Fiscalía de Protección para Periodistas, Comunicadores Sociales y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia (Feprodh), por el delito de abuso de autoridad, cometido por el general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar. Jorge Jiménez, director de Joprodeh, expresó "Esperamos que en el marco de la objetividad que debe de garantizar el Ministerio Público, actúe en fin de salvaguardar la vida de los comunicadores sociales y los periodistas, pero también con el fin de garantizar la libertad de expresión".

Junto al escrito de la denuncia formal, los denunciantes adjuntaron varios videos y documentos que circularon en varias redes sociales, que contienen o sustentan las supuestas amenazas que el jerarca militar hizo contra el periodista Renato Álvarez, director del noticiero TN5 y del foro televisivo Frente a Frente. "Si el Ministerio Público sigue guardando este silencio cómplice, se convierte también en un tolerante de la violación a la libertad de expresión", arguyó Jorge Jiménez. Sobre esta misma causa, ambos defensores de derechos humanos, se reunieron con el director del Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, para pedir la protección inmediata para Renato Álvarez.