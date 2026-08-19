Wong Arévalo: "No podemos permitir que se ofenda la libertad de expresión"

Tegucigalpa, Honduras.- Rodrigo Wong Arévalo, uno de los periodistas que denunció al exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, envió un mensaje claro tras presentarse a la audiencia de declaración de imputado donde se acusa al exjefe castrense de delitos relacionados con la libertad de prensa y expresión. El comunicador indicó que "la ley debe ser sin privilegio, es sin atender algún tipo de temores o favoritismos políticos. Para nadie es un secreto que la justicia en Honduras está muy politizada y que en este momento tenemos más un Estado de injusticia que de justicia".

Roosevelt Hernández es acusado de los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López. "Somos seres humanos, Roosevelt no es un dinusario; es un ser humano con sus virtudes y defectos. Yo le veo más debilidades que fortalezas", opinó Wong Arévalo. El director del medio Abriendo Brecha afirmó que lo más preciado que tiene el ser humano es la libertad de expresión y contra ello atentó el jefe de las Fuerzas Armadas. "La más sagrada libertad del ser humano entre el derecho a la vida, derecho a la existencia, derecho a comer y alimentarse es la libertad de expresión. No se trata de marcar un precedente, se trata de poner en perspectiva de que en Honduras, los periodistas, no podemos permitir que se ofenda la libertad de expresión", concluyó.

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