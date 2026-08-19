Dagoberto Rodríguez: “Este caso va a sentar un precedente en materia de libertad de expresión”

Tegucigalpa, Honduras.-El periodista Dagoberto Rodríguez aseguró este miércoles 19 de agosto que el proceso judicial contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, representa un caso relevante para la defensa de la libertad de prensa y expresión en Honduras. Rodríguez brindó declaraciones antes dela audiencia de declaración de imputado contra Hernández, quien enfrenta un requerimiento fiscal por delitos relacionados con ataques a la libertad de prensa, a raíz de publicaciones difundidas desde un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas. El periodista sostuvo que durante los hechos investigados se produjeron violaciones a derechos fundamentales, al considerar que él y otros comunicadores fueron estigmatizados por el ejercicio de su labor periodística. “Hubo una violación a derechos porque prácticamente se nos estigmatizó por nuestra labor periodística”, afirmó Rodríguez, al señalar que la libertad de expresión está protegida por la Constitución de la República, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Sicarios de la verdad”

Uno de los elementos que forman parte del caso son publicaciones realizadas desde el medio digital institucional de las Fuerzas Armadas, entre ellas una difundida en mayo de 2025 bajo el título “Sicarios de la verdad”, en la que fueron mencionados Rodríguez y otros periodistas. Al referirse a ese calificativo, Rodríguez señaló que será durante el desarrollo del proceso judicial cuando deberá determinarse si existió una vulneración de sus derechos y cuestionó el significado de la expresión utilizada para referirse a los periodistas. “Un sicario es un asesino, eso es lo que uno entiende. Nosotros nada más somos soldados de la libertad, soldados de la verdad y de la libertad de prensa y de la libertad de expresión”, manifestó. El comunicador afirmó que el proceso podría convertirse en un precedente para la región en materia de libertad de expresión y prensa. “Este caso es muy importante porque va a sentar un precedente en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, no solo a nivel de Honduras, sino también a nivel latinoamericano”, expresó.

Cuestiona presencia de contingente militar

Rodríguez también cuestionó el fuerte contingente que acompañó a Hernández durante su comparecencia ante los tribunales y consideró que esa presencia puede generar intimidación entre las partes involucradas en el proceso. “Es una manera de intimidación. No es posible. Aquí todos estamos respondiendo como un ciudadano común”, manifestó el periodista. Agregó que la presencia de un amplio dispositivo de seguridad puede generar presión sobre las víctimas, abogados y demás personas que participan en la audiencia. “No se puede seguir demostrando o ejerciendo esa demostración de fuerza porque lo que genera es intimidación hacia las partes, hacia los abogados, hacia las víctimas”, señaló.

Esperan una resolución judicial