Privados de libertad del Centro Penitenciario de Juticalpa se gradúan de bachillerato

Tegucigalpa, Honduras.-Un grupo de ocho privados de libertad del Centro Penitenciario de Juticalpa, Olancho, culminaron sus estudios y obtuvieron su título que los acredita como bachilleres en Ciencias y Humanidades a través del Instituto Alberto Gaucci, que funciona dentro del recinto. El logro académico representa un paso significativo en los procesos de rehabilitación y superación personal de los privados de libertad, evidenciando que, con disciplina y compromiso, es posible construir nuevas oportunidades de vida.

La ceremonia de graduación se desarrolló en solemne acto, el cual inició con la firma del acta de graduación, seguida de la juramentación ante la Bandera Nacional, como muestra de respeto y compromiso con los valores cívicos. Posteriormente, se celebró una misa de acción de gracias, en la que los graduados, junto a sus familiares e invitados, reflexionaron sobre el esfuerzo realizado y el camino recorrido. El acto culminó con la entrega oficial de títulos, momento que marcó la satisfacción de haber alcanzado una meta académica que abre puertas hacia la reinserción social de los privados de libertad que lograron obtener su título. Las autoridades penitenciarias dieron a conocer que “el logro académico no solo resalta la perseverancia de los graduados, sino también el impacto positivo de los programas educativos dentro del Sistema Penitenciario Nacional, los cuales forman parte de las estrategias de rehabilitación, reeducación y reinserción social”.