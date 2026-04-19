Privados de libertad del Centro Penitenciario de Juticalpa se gradúan de bachillerato

Tegucigalpa, Honduras.-Un grupo de ocho privados de libertad del Centro Penitenciario de Juticalpa, Olancho, culminaron sus estudios y obtuvieron su título que los acredita como bachilleres en Ciencias y Humanidades a través del Instituto Alberto Gaucci, que funciona dentro del recinto.
El logro académico representa un paso significativo en los procesos de rehabilitación y superación personal de los privados de libertad, evidenciando que, con disciplina y compromiso, es posible construir nuevas oportunidades de vida.
La ceremonia de graduación se desarrolló en solemne acto, el cual inició con la firma del acta de graduación, seguida de la juramentación ante la Bandera Nacional, como muestra de respeto y compromiso con los valores cívicos.
Posteriormente, se celebró una misa de acción de gracias, en la que los graduados, junto a sus familiares e invitados, reflexionaron sobre el esfuerzo realizado y el camino recorrido.
El acto culminó con la entrega oficial de títulos, momento que marcó la satisfacción de haber alcanzado una meta académica que abre puertas hacia la reinserción social de los privados de libertad que lograron obtener su título.
Las autoridades penitenciarias dieron a conocer que “el logro académico no solo resalta la perseverancia de los graduados, sino también el impacto positivo de los programas educativos dentro del Sistema Penitenciario Nacional, los cuales forman parte de las estrategias de rehabilitación, reeducación y reinserción social”.
Destacaron que a través de la educación, “se promueve el desarrollo de habilidades, valores y conocimientos que permiten a las personas privadas de libertad, proyectarse hacia un futuro más digno y productivo”.
La ceremonia de graduación contó con la presencia de autoridades del centro penitenciario, el gobernador departamental, representantes de la Dirección Departamental de Educación, autoridades municipales y diversas instituciones educativas como: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) y Universidad Metropolitana de Honduras (UMH).
Asimismo, participaron representantes de los Juzgados de Ejecución, empresas privadas cooperantes, que respaldan y fortalecen este tipo de iniciativas que contribuyen a la construcción de una sociedad más inclusiva y con mayores oportunidades para todos.
Las autoridades también dieron a conocer que “esta acción evidencia el compromiso del Instituto Nacional Penitenciario de continuar fortaleciendo los proyectos que permiten la transformación positiva de las personas privadas de libertad a través del aprendizaje de oficios, manualidades y su formación académica como futuras herramientas laborales”.