UNAH celebra primera graduación del año con 1,586 nuevos profesionales

Las autoridades destacaron que cada uno representa talento humano calificado que contribuirá al desarrollo económico , social y científico de Honduras.

En un ambiente solemne, la máxima casa de estudios celebró el logro de los graduandos que ahora y ahora se integran a distintos sectores productivos del país.

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( UNAH ) realizó este viernes la primera graduación del año, en la que un total de 1,586 nuevos profesionales recibieron su título que acredita la culminación de su formación académica.

El rector de la UNAH, Odir Fernández, durante su participación, señaló que el evento marca el cierre de una etapa académica y el inicio de nuevos desafíos profesionales para cientos de jóvenes formados en diversas áreas del conocimiento.

"Es un día que no se mide en horas, se mide en historia, en sacrificio, en perseverancia, en noches largas y sueños sostenidos con mucho esfuerzo; hoy no solo celebramos una graduación, celebramos la victoria de la voluntad humana frente a la adversidad", dijo.

La graduación de los ahora profesionales se realiza en dos jornadas, la primera comenzó este viernes con la titulación de 644 jóvenes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y 40 nuevos abogados.

La mañana de este sábado se entregará el título universitario a 299 jóvenes de las áreas de Ciencias Médicas, 27 odontólogos, 19 químicos farmacéuticos y 93 graduandos pertenecientes a la Facultad de Ciencias.

Finalmente, en horas de la tarde se otorgará el título a 198 graduados de la Facultad de Ciencias Sociales, 177 de Humanidades y Artes, 88 de Ingeniería y 1 de la Facultad de Ciencias Espaciales.

Las autoridades universitarias subrayaron que estos nuevos profesionales no solo culminan un proceso académico, sino que también asumen el compromiso de aplicar sus conocimientos en beneficio del país, aportando soluciones en sus respectivas áreas.

El titular de la UNAH aprovechó el espacio para destacar el fortalecimiento del alma mater; indicó que en 2026 la universidad ya cuenta con más de 150 carreras ofertadas, además se aprobaron nuevos doctorados en comunicaciones, ciencias sociales, derecho y economía.