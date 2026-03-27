UNAH celebra primera graduación del año con 1,586 nuevos profesionales

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizó este viernes la primera graduación del año, en la que un total de 1,586 nuevos profesionales recibieron su título que acredita la culminación de su formación académica.
En un ambiente solemne, la máxima casa de estudios celebró el logro de los graduandos que ahora y ahora se integran a distintos sectores productivos del país.
Las autoridades destacaron que cada uno representa talento humano calificado que contribuirá al desarrollo económico, social y científico de Honduras.
El rector de la UNAH, Odir Fernández, durante su participación, señaló que el evento marca el cierre de una etapa académica y el inicio de nuevos desafíos profesionales para cientos de jóvenes formados en diversas áreas del conocimiento.
"Es un día que no se mide en horas, se mide en historia, en sacrificio, en perseverancia, en noches largas y sueños sostenidos con mucho esfuerzo; hoy no solo celebramos una graduación, celebramos la victoria de la voluntad humana frente a la adversidad", dijo.
La graduación de los ahora profesionales se realiza en dos jornadas, la primera comenzó este viernes con la titulación de 644 jóvenes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y 40 nuevos abogados.
La mañana de este sábado se entregará el título universitario a 299 jóvenes de las áreas de Ciencias Médicas, 27 odontólogos, 19 químicos farmacéuticos y 93 graduandos pertenecientes a la Facultad de Ciencias.
Finalmente, en horas de la tarde se otorgará el título a 198 graduados de la Facultad de Ciencias Sociales, 177 de Humanidades y Artes, 88 de Ingeniería y 1 de la Facultad de Ciencias Espaciales.
Las autoridades universitarias subrayaron que estos nuevos profesionales no solo culminan un proceso académico, sino que también asumen el compromiso de aplicar sus conocimientos en beneficio del país, aportando soluciones en sus respectivas áreas.
El titular de la UNAH aprovechó el espacio para destacar el fortalecimiento del alma mater; indicó que en 2026 la universidad ya cuenta con más de 150 carreras ofertadas, además se aprobaron nuevos doctorados en comunicaciones, ciencias sociales, derecho y economía.
Asimismo anunció que se han realizado giras de trabajo a distintos departamentos del país para conocer las necesidades de la población estudiantil, con el propósito de expandir la UNAH.
Añadió que la UNAH amplió su servicio de transporte gratuito a 99 buses a nivel nacional para aproximadamente 13,000 estudiantes; además, unos 35,000 estudiantes serán beneficiados con alimentación y unos 10,000 universitarios actualmente gozan del beneficio para la compra de útiles escolares.
"Seguimos con el compromiso de formar hondureños, porque solo educando un país se transforma una nación, esperamos terminar con mejores indicadores: gobernabilidad, matrícula y sobre todo, con una universidad que será un aliado de país", concluyó Fernández.