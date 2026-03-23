INP y Educación analizan nuevo bachillerato en cárceles de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la educación formal en los centros penitenciarios del país, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) sostuvieron una reunión con la secretaria de Educación, Arely Argueta.

En el encuentro participó el coronel de Caballería Othoniel Gross Castillo, presidente de la comisión interventora del INP, junto a los comisionados adjuntos.

Durante la reunión, ambas partes analizaron acciones para ampliar la cobertura educativa mediante la apertura de nuevos espacios de formación a escala nacional.

Entre las iniciativas planteadas figura la implementación de un Bachillerato Técnico Agrícola, así como la incorporación de talleres de educación artística. La propuesta busca que las personas privadas de libertad desarrollen habilidades prácticas, creativas y ocupacionales.

No obstante, en la información compartida no se detalló el calendario de ejecución, la cobertura proyectada ni los centros penitenciarios en los que se aplicarían estas medidas.