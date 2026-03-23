INP y Educación analizan nuevo bachillerato en cárceles de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la educación formal en los centros penitenciarios del país, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) sostuvieron una reunión con la secretaria de Educación, Arely Argueta.
En el encuentro participó el coronel de Caballería Othoniel Gross Castillo, presidente de la comisión interventora del INP, junto a los comisionados adjuntos.
Durante la reunión, ambas partes analizaron acciones para ampliar la cobertura educativa mediante la apertura de nuevos espacios de formación a escala nacional.
Entre las iniciativas planteadas figura la implementación de un Bachillerato Técnico Agrícola, así como la incorporación de talleres de educación artística. La propuesta busca que las personas privadas de libertad desarrollen habilidades prácticas, creativas y ocupacionales.
No obstante, en la información compartida no se detalló el calendario de ejecución, la cobertura proyectada ni los centros penitenciarios en los que se aplicarían estas medidas.
"Estas acciones responden al mandato constitucional de impulsar políticas públicas que fortalezcan la reinserción, rehabilitación y reeducación de las personas privadas de libertad, facilitando su retorno efectivo a la vida productiva", apuntó el comisionado presidente.
Además de analizar estrategias para fortalecer y ampliar el sistema educativo penitenciario, se destacó la importancia de gestionar donaciones de mobiliario escolar para mejorar las condiciones de aprendizaje en los centros penales.
En ese contexto, también se valoró el aporte de las personas privadas de libertad en la elaboración de pupitres y sillas destinados a distintos centros educativos del país. La iniciativa evidencia una contribución activa a la sociedad y refuerza los procesos de rehabilitación y reinserción.
Actualmente, el sistema penitenciario cuenta con 10 institutos educativos en funcionamiento que brindan a las personas privadas de libertad la oportunidad de continuar sus estudios y avanzar en su proceso de rehabilitación.
Las autoridades reiteraron que fortalecer la educación dentro de los centros penitenciarios es una herramienta clave para generar oportunidades reales y contribuir a la transformación social de la población penitenciaria.