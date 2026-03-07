Privados de libertad reciben atención odontológica en centro penal de Támara

Tegucigalpa, Honduras.- Una brigada odontológica se llevó a cabo en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, donde fueron beneficiados más de 1,500 privados de libertad. El Instituto Nacional Penitenciario (INP), a través del departamento de Salud, desarrolló la actividad médica, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la atención integral de las personas privadas de libertad. La jornada contó con la participación de profesionales en el área de odontología del sistema penitenciario, con apoyo de especialistas del Colegio de Odontólogos de Honduras, al igual que personal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), quienes brindaron evaluaciones, tratamientos básicos y orientación en salud bucal.

El objetivo de la brigada odontológica es contribuir a la prevención de enfermedades bucales y a mejorar la calidad de vida de la población penitenciaria. José Iván Guevara, presidente del Colegio de Odontólogos de Honduras, dijo: “para nosotros es un placer servir a la población penitenciaria y poder aportar a su bienestar a través de diferentes atenciones odontológicas que contribuyen a mejorar su salud bucal”.