Privados de libertad reciben atención odontológica en centro penal de Támara

Mientras que Luis Fernando Galo, jefe del departamento de Salud de la Penitenciaría Nacional de Támara, anunció que “esta es la primera acción del año 2026 y se enmarca en el compromiso de promover la salud y bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad y forma parte del plan estratégico del Instituto Nacional Penitenciario”.“Se planea extender este tipo de brigadas odontológicas a otros centros penitenciarios del país”, manifestó Galo.Por su parte, el director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Teniente Coronel de Infantería Willians Odair García, expresó: “Agradecemos a las autoridades y al personal especialista que se ha sumado a esta jornada, brindando atención y apoyo a los privados de libertad, lo que demuestra el compromiso de diferentes instituciones con la salud y el bienestar de esta población”.“Estas acciones son impulsadas por la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud y el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, fortaleciendo así los programas de atención integral dentro del sistema penitenciario”, concluyó García.