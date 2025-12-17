Pese a acuerdo con Estados Unidos, Honduras aún no recibe solicitantes de asilo

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de seis meses que Honduras y Estados Unidos firmaran un acuerdo que establece que el país recibirá personas de otras nacionalidades aplicantes de asilo, el convenio aún no se hace efectivo. El documento denominado Acuerdo para la Cooperación en el Examen de Solicitudes de Protección fue firmado por ambos países en el estado de Washington el pasado 10 marzo de este año , pero entró en vigencia en Honduras el 25 de junio al ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Sin embargo, en la práctica el acuerdo no ha sido ejecutado plenamente, porque hasta el momento no se registran traslados de migrantes bajo ese convenio, según autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).

A pesar que en el país norteamericano los jueces de migración están informando a los aplicantes sobre la medida, hay muchos que rechazan venir a Honduras. Un migrante mexicano que realiza el proceso para tener asilo en Estados Unidos quedó sorprendido al conocer que podría ser enviado a Honduras mientras espera la resolución. "Quedé en shock porque qué podemos hacer nosotros en aquel país (Honduras) donde no hay muchas oportunidades; mucha gente se viene de allá para aquí (EUA)", dijo el migrante al medio de comunicación Telemundo. Su caso no es el único, pues en la corte de Concord, California, hay varios migrantes de México, Colombia, Perú, incluso de Nicaragua que fueron informados por parte de los jueces que podrían ser enviados a Honduras a esperar la resolución a su caso. "Esto es algo nuevo, nosotros lo hemos presenciado y esta afectando a personas de diferentes países", indicó al medio de comunicación, Sergio López, quien apoya legamente a migrantes en la corte de Concord. Por su parte, la abogada de inmigración Millie Atkinson, señaló a Telemundo que los jueces en la mayoría de los casos dicen que ellos quieren dar a los aplicantes una oportunidad de responder. En ese sentido los abogados recomiendan a los aplicantes informarse y buscar asesoría legal antes de dar una respuesta.

Llegada de migrantes

EL HERALDO entrevistó al director de Migración Wilson Paz, quien señaló que mediante el acuerdo firmado en marzo entre ambas naciones aún no llegan migrantes. No obstante, informó que entre octubre y lo que va de diciembre vinieron de Estados Unidos 26 migrantes extranjeros a quienes el gobierno estadounidense les negó el asilo. "Ellos vienen con una expulsión o rechazo de parte de Estados Unidos. Hemos recibido 10 mujeres; 13 hombres y 3 niños y niñas acompañadas de su madres", detalló. Paz no dio a conocer las nacionalidades de los retornados, por su seguridad, indicó; pero manifestó que de los 26, siete comenzaron el proceso para solicitar refugio o asilo en Honduras. Los 19 restantes fueron regresados a sus países de origen. Los migrantes al llegar al país las autoridades gubernamentales les brindan orientación legal asistencia médica y psicológica también servicio de comunicación telefónica para que se contacte con su familiares; también se les da aojamiento y alimentación. "Posteriormente se les hace una entrevista de vulnerabilidad para identificar necesidades de protección internacional (refugio) si deciden hacer la solicitud de refugio son referidos a nuestro socio ACNUR para recibir asistencia y medios de vida para la integración en el país", explicó el funcionario.

En el caso que deciden retornar a su país de origen se refieren a los consulados correspondiente si requieren asistencia consular, o en su defecto al programa de retorno voluntario asistido de Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para que regresen de manera segura a sus países. El programa es financiado con fondos de cooperación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y fondos propios del Estado hondureño.

Acuerdo