Paralizan una segunda ruta de buses en San Pedro Sula por amenazas extorsivas

Los transportistas denunciaron haber recibido múltiples amenazas de bandas criminales exigiéndoles el pago de la extorsión, pese a ello, no cuentan con resguardo policial

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 09:29
La primera suspensión del servicio se registró la semana anterior, luego de que un conductor de una de las unidades fuera asesinado a balazos.

 Foto: EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.- La extorsión continúa afectando al sector transporte en la ciudad de San Pedro Sula (SPS). Este lunes 12 de enero se paralizó una segunda ruta debido a las constantes amenazas por parte de bandas criminales.

Los autobuses de la ruta 1 de San Pedro Sula, específicamente los que cubren los sectores de la colonia Renacer y La Catul, permanecen sin operar desde tempranas horas de la mañana ante el temor de ser atacados por delincuentes que les exigen elevadas sumas de dinero.

De acuerdo con el testimonio de varios transportistas, grupos criminales les han enviado múltiples mensajes anónimos con fuertes amenazas, lo que los obligó a suspender el servicio para evitar hechos violentos.

Transportistas paralizan rutas por nuevos cobros de extorsión y exigen acciones reales

“Qué difícil para las personas que iban a viajar a su trabajo y a realizar muchas actividades. Recordemos que la ruta 1 hace el recorrido hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, que es utilizado por mucha gente”, lamentó uno de los conductores afectados.

La primera suspensión del servicio se registró la semana anterior, luego de que un conductor de una de las unidades fuera asesinado a balazos.

Este hecho violento incrementó el temor entre los transportistas y, pese a las denuncias interpuestas, actualmente no cuentan con presencia policial en la zona.

Grupos criminales aumentan cobro de extorsión a transporte por Semana Santa

“Tenemos que hacerlo así por nuestra seguridad, por eso estamos parados. No ha venido ni una patrulla policial; no ha llegado nadie, al menos para resguardarnos”, denunció otro de los conductores.

Los transportistas pidieron la intervención inmediata de las autoridades para poder retomar labores sin poner en riesgo sus vidas y permitir que los usuarios utilicen el servicio con normalidad.

