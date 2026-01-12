Paralizan una segunda ruta de buses en San Pedro Sula por amenazas extorsivas

San Pedro Sula, Honduras.- La extorsión continúa afectando al sector transporte en la ciudad de San Pedro Sula (SPS). Este lunes 12 de enero se paralizó una segunda ruta debido a las constantes amenazas por parte de bandas criminales.

Los autobuses de la ruta 1 de San Pedro Sula, específicamente los que cubren los sectores de la colonia Renacer y La Catul, permanecen sin operar desde tempranas horas de la mañana ante el temor de ser atacados por delincuentes que les exigen elevadas sumas de dinero.

De acuerdo con el testimonio de varios transportistas, grupos criminales les han enviado múltiples mensajes anónimos con fuertes amenazas, lo que los obligó a suspender el servicio para evitar hechos violentos.