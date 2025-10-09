Transportistas paralizan rutas por nuevos cobros de extorsión y exigen acciones reales

Tegucigalpa, Honduras.- Los dirigentes del transporte público capitalino y a nivel nacional lamentaron que durante 20 años el rubro ha sufrido por el flagelo de la extorsión y la impunidad, registrando 3,860 personas asesinadas en dos décadas por víctimas de extorsión.

Durante el foro ¿Qué se necesita para transformar el transporte público?, representantes del rubro informaron que entre noviembre de 2022 y junio de 2024 se registraron 1,929 denuncias por extorsión, de las cuales solo 294 terminaron en condenas.

El caso más reciente ocurrió en las rutas que cubren la Nueva Capital y la Ulloa, donde los conductores suspendieron sus operaciones ante nuevos cobros extorsivos.

El empresario del transporte Jorge Lanza señaló que las medidas implementadas por el Estado no han sido efectivas y urgió la adopción de políticas reales para garantizar la seguridad de los trabajadores del sector.