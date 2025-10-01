Disparan contra un taxi de la ruta de colectivos Kennedy-Centro por extorsión

Tegucigalpa, Honduras.- Personas no identificadas dispararon contra un taxi del punto de colectivos Kennedy-Centro, en el corazón de la capital, como medida de presión por el cobro de extorsión.
En el punto de colectivos quedaron varios casquillos de bala y un celular, por lo que agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar.
Dentro de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) precisaron que el hecho se dio por el llamado "impuesto de guerra" e informaron que se está haciendo la investigación correspondiente.
"Sujetos armados dispararon en contra de una unidad de transporte. Hay varios equipos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas tratando de ahondar qué fue lo ocurrido e identificar a las personas", indicó Mario Fu, portavoz de la Dipampco.
Añadió: "Se está tratando de recabar información mediante videos, esto, según detalló la Policía, responde a la presión que han ejercido estos grupos criminales".
Finalmente, indicó que los sujetos "dispararon contra el vehículo y dejaron un teléfono celular, tiene que ver con temas extorsivos y se está haciendo el tema de investigación".
Según datos de la Dipampco, desde enero hasta junio del 2025 se han registrado más de 1,000 denuncias por extorsión en el país.
En 2023 el sector transporte pagó por extorsión entre 500 y 600 millones de lempiras, según datos de diversos dirigentes del rubro.