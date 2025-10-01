Disparan contra un taxi de la ruta de colectivos Kennedy-Centro por extorsión

En el punto de colectivos quedaron varios casquillos de bala y un celular, por lo que agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar.

Tegucigalpa, Honduras.- Personas no identificadas dispararon contra un taxi del punto de colectivos Kennedy-Centro, en el corazón de la capital, como medida de presión por el cobro de extorsión.

Dentro de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) precisaron que el hecho se dio por el llamado "impuesto de guerra" e informaron que se está haciendo la investigación correspondiente.

"Sujetos armados dispararon en contra de una unidad de transporte. Hay varios equipos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas tratando de ahondar qué fue lo ocurrido e identificar a las personas", indicó Mario Fu, portavoz de la Dipampco.

Añadió: "Se está tratando de recabar información mediante videos, esto, según detalló la Policía, responde a la presión que han ejercido estos grupos criminales".

Finalmente, indicó que los sujetos "dispararon contra el vehículo y dejaron un teléfono celular, tiene que ver con temas extorsivos y se está haciendo el tema de investigación".