Un bus de transporte urbano fue quemado en Lima, horas después de paro contra criminalidad

Lima, Perú.-Un autobús de transporte público en Lima fue atacado y quemado en la madrugada de este martes por presuntos extorsionadores, horas después de un amplio paro de transportistas en la capital peruana para protestar contra el sicariato (asesinato por encargo) y la extorsión que los ha puesto en el blanco de la inseguridad en el país.

El vehículo de la empresa Etrancisa fue atacado en la madrugada, mientras permanecía estacionado frente a la casa de su dueño, en el distrito de Santa Anita, en el este de Lima, y quedó completamente calcinado, según mostraron las imágenes del canal América Televisión.

El bus de pasajeros no salió a laborar el lunes en su ruta habitual desde La Molina hacia San Juan de Lurigancho por acatar el paro de 24 horas convocado por los gremios del sector, según confirmó su dueño, en protesta contra el asesinato el último sábado de un conductor de bus por presuntos sicarios.

En la noche del lunes, los gremios de transportistas en Lima anunciaron el levantamiento de la medida de protesta después de reunirse con varios ministros en la Presidencia del Consejo de Ministros y acordar la instalación de una mesa de trabajo el próximo 14 de octubre.

Sin embargo, algunas compañías de transporte se negaron este martes a reanudar sus actividades por estar insatisfechos con los acuerdos, que incluyen ayuda para los deudos de los conductores asesinados hasta la fecha, y bloquearon algunas vías principales en el distrito de San Juan de Lurigancho en las primeras horas de este martes.