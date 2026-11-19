Tegucigalpa, Honduras.- A pocas semanas para el inicio de la temporada navideña, en el país ya se registran tres menores con quemaduras provocadas por la manipulación de pólvora. El caso más reciente fue el de un niño menor de siete años que se convirtió en el tercer menor ingresado al Centro Hondureño para el Niño Quemado (Fundaniquem) por lesiones provocadas por pólvora. El pequeño, originario del departamento de Lempira, ingresó a la emergencia del hospital el miércoles 18 de noviembre, luego de que unos cachiflines que llevaba en la bolsa izquierda de su pantalón explotaran y le provocaran quemaduras en la pierna izquierda. Jenny Olivera, portavoz de Fundaniquem, informó que el menor recibió asistencia médica, cirugías y las limpiezas necesarias para continuar su recuperación en la sala de hospitalización.

La portavoz calificó como alarmante el aumento de casos, debido a que durante noviembre de 2025 el centro asistencial había registrado dos menores quemados por pólvora, mientras que este año ya se contabilizan tres. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Nosotros hacemos el llamado a la población a tener cuidado con los menores y que no manipulen estos artefactos", dijo. El nuevo paciente se suma a otros dos menores que también resultaron afectados por la manipulación de artefactos pirotécnicos. Entre ellos se encuentra una niña procedente de Olancho, quien sufrió quemaduras en más del 39% de su cuerpo y tiene comprometida la zona del rostro, por lo que podría enfrentar graves secuelas. El segundo caso corresponde a un menor que sufrió quemaduras en la mano derecha y recibe tratamiento ambulatorio, según detalló Olivera. La portavoz advirtió que las lesiones provocadas por la pólvora pueden dejar consecuencias permanentes, incluso cuando afectan una parte específica del cuerpo.