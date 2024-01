Ministra de Salud dará seguimiento a denuncias interpuestas por Matheu

“Esa carta la estoy leyendo ahora, pero hubiera preferido mantenerme al margen para no contaminarme, yo respeto muchísimo al doctor Matheu, reconozco el trabajo que hizo durante 20 meses, sé la persona que es y sé lo que hizo en la Sesal”, expresó Paredes.

“El hospital más grande será el de Santa Bárbara, el de Ocotepeque y el que está en Olancho, todos esos hospitales no se construyen en 12 meses, es verdad, vamos a necesitar de 18 a 24 meses para entregarlos”, afirmó.

“No han llegado porque la ampliación no ha sido firmado por las autoridades de Cuba que esperan este mes de enero. Es un gremio que suma, a veces lo vemos mal, pero realmente ayudan, son humanos”, añadió.

Paredes indicó que una de sus prioridades como ministra de Salud es mantener un abastecimiento de medicamentos en los diferentes centros asistenciales del país.

“El almacén ahora mismo está muy bien abastecido, diciembre (2023) fue un mes en el que se abasteció todos los centros hospitalarios y se está muy bien encaminado. Sin embargo, eso no garantiza que un paciente llegue a una farmacia y le digan, no hay, porque lo que hay es una mala programación, no sabemos programar”, detalló.