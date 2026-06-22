Fiscalía solicitará registros financieros al Partido Liberal por investigación de Nasralla

Tegucigalpa, Honduras. -El Ministerio Público mantiene abierta una investigación de oficio relacionada con el presunto manejo irregular de fondos de la campaña electoral del excandidato presidencial liberal Salvador Nasralla.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, explicó a EL HERALDO que los fiscales a cargo del caso se encuentran en una fase de análisis documental, sin embargo, han solicitado nuevos datos que consideran relevantes para avanzar en las diligencias investigativas.

"Hasta el momento, los fiscales están analizando información y están pidiendo otra información que está relacionada con los movimientos de cuentas del Partido Liberal", declaró.

Paralelamente, autoridades de la Fiscalía explicaron que dentro de las diligencias previstas se contempla solicitar declaraciones a Salvador Nasralla y otras personas relacionadas con el caso.

De acuerdo con Mora, el excandidato presidencial forma parte de las personas clave que podrían ser citadas para rendir testimonio durante el desarrollo de la investigación debido a la relevancia que tendría su versión para esclarecer los hechos bajo análisis.

Además, explicaron que además podrían requerir información documental adicional al Partido Liberal, para realizar un contraste de documentos, movimientos financieros y registros que forman parte del expediente en construcción electoral.