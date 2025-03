Milagros González, esposa de Esdras Amado López: "Hoy que sale en libertad, yo quedo a expensas de cualquier venganza"

Tegucigalpa, Honduras.- La precandidata a diputada del Partido Liberal, Milagros de Jesús González, acudió este miércoles a los Juzgados de Letra de lo Penal, para reiterar su denuncia sobre violencia doméstica y lesiones en contra de su esposo, el periodista Esdras Amado López. Asegurando temer por su vida y por la vida de sus hijos, al no saber qué puede pasar con ella luego de haberlo denunciado y que el comunicador recibiera medidas sustitutivas para defenderse en libertad, la demandante contó ante las cámaras y micrófonos su versión de lo sucedido el lunes en la oficina de Esdras Amado López. "Estoy aquí frente a ustedes primeramente para aclarar que esto no es una persecución política, esto no es algo que el presidente Manuel Zelaya tenga algo en contra de él, o la señora Xiomara Castro tenga algo en contra él, esto es algo que ya llega a violencia y maltrato familiar para mi persona", inició contando. "El día 24 de marzo llegué a la oficina de mi esposo que me dijo que me entregaría las constancias de solvencia de Política Limpia que tenía que brindar al informe que se solicitaba ese mismo día, esas constancias es la donación que él mismo me dio para mi campaña, y que él mismo voluntariamente me dijo que me la daría, al ver que ya estaba al límite del tiempo le supliqué que por favor me apoyara porque yo quería cumplir con mi deber de entregar ese informe a Política Limpia".

La demandante agregó que "Él me dijo que me daría esos papeles, pero yo tenía que firmarle otros papeles si él me entregaba esos papeles, yo le dijo ¿Qué papeles tenía que firmar? Y él me dijo que yo tenía que hacer lo que él me dijese". "Sabía que yo tenía el compromiso de entregar este informe, estas constancias de donación, unas constancias que es la cosa más normal en un proceso de política y el único que no me quería brindar el apoyo para brindar esto fue mi propio esposo, cuando yo le supliqué y le dije: Esdras, por favor, ayudame a entregar estas constancias, estos papeles". "Yo agarré los papeles que estaban ya en la mesa y Él se vino con mucha furia en contra mía, él cuando miró que iba por la puerta, corrió, me agarró del pelo, me tiró al piso y me golpeó, me comenzó a golpear contra el piso y yo comencé a gritar auxilio, cuando miré que nadie me auxiliaba le dije que por favor parara y cuando me vio ensangrentada porque me había quebrado mis dientes, él corrió a llamar a su hijo Ariel López, él llegó y yo como pude me levanté con mi vestido ensangrentado y me encerré en el baño, afuera de ahí él me estaba esperando junto con su hijo".