¿Por qué fue capturado el periodista Esdras Amado López?

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de negarse a abandonar su residencia, miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) forzaron el portón principal para proceder con el arresto de Esdras Amado López, un reconocido periodista hondureño.

"Me van a sacar en cuatro tablas. Yo no voy a salir hasta que me maten", exclamó el periodista, asegurando que no sería parte del "show del gobierno".

Seguidamente, desafió a los agentes: "En este momento me abro el pecho, péguenme los tiros en el pecho, el que tenga valor, pégueme los tiros en el pecho".

Además, recriminó que estaba siendo tratado como un delincuente, cuestionando el procedimiento policial.