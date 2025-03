Esdras Amado López dice que captura es un complot donde participa ‘Mel’ Zelaya

Previo a ser capturado, el comunicador indicó que esto tiene un tinte político, ya que es un tema entre él y su esposa, sin embargo, la Policía Nacional destinó varios elementos para ejecutar la captura.

"Soy el periodista más demandado de todos los tiempos, pero esto tiene un componente político", acotó.

“Soy un periodista que confronta al régimen. Están allanando mi casa una vez más, así como en 2009. Yo no puedo y no confío en esta Policía", opinó.

El comunicador aseguró que el expresidente Manuel Zelaya Rosales es parte de un complot en su contra. "Es un complot que ha elaborado ‘Mel’ Zelaya con la mamá de Milagro, Estela Zelaya", afirmó.



No sé si algún nervio atacó a la señora o es producto de un complot que ha generado Mel Zelaya con la mamá de Milagros, Estela Zelaya. Estela Zelaya ha trabajado muy cerca con doña Xiomara (Castro), y cuando Mel vio que Milagros iba creciendo en el movimiento de Nasralla, se acercaron para ver cómo permeaban el movimiento de Nasralla y yo estuve en contra de eso

Además, después indicó que la participación del expresidente Zelaya en el caso, también se da por las constantes críticas que él como comunicador ha hecho hacia el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el gobierno de Xiomara Castro, adujo.



López denunció el despliegue policial que se hizo para su captura. "Esto es dirigido, no me vengan a decir que es una cuestión de rutina. Esto no es un asunto administrativo".

Esdras Amado López fue un diputado de Libre expulsado del partido tras la elección de magistrados, donde Rolando Argueta fue investido como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2016.