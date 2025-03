Esdras Amado López : “Yo no voy a salir, prefiero que me maten aquí adentro”

Tegucigalpa, Honduras.- El periodista Esdras Amado López aseguró que la denuncia de maltrato familiar de su esposa Milagros de Jesús González es parte de un complot en su contra.

En una entrevista para HCH, el director de Canal 36 mencionó que el asunto “no es de faldas, de golpes, de intrafamiliar” y que se debe a que él es uno de los opositores del régimen de Manuel Zelaya Rosales.

López también denunció el fuerte despliegue de miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para entregarle una notificación, por lo que sostuvo tener miedo de abrir la puerta.

“Voy a esperar que vengan y entren a mi casa. Este Estado no es garantista. Las cámaras estaban cuando David Romero y lo mataron en la cárcel, una notificación no se entrega de esta manera. He recibido miles de notificaciones y las he recibido en mi lugar de trabajo”, denunció.