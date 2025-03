Esdras Amado López denuncia que agentes de la DPI intentan allanar su vivienda

El periodista relató en la misma entrevista que "necesitaba unas constancias para entregarlas a Política Limpia, mi esposa llegó ayer a pedirme las constancias que son normales y hay que darlas en todos lados. Cuando le estaba dando las constancias, al decirle, fírmame de recibido que se ha entregado para que queden registros en la empresa. Ella se molestó y me arrebató los documentos. En lo que sale corriendo con los documentos entiendo que hubo un traspié en la caída".

Posteriormente, confirmó que desde ese momento no ha hablado con ella: "no he estado cerca de la señora desde las 2:00 de la tarde del día de ayer, donde estábamos abordando un tema de política limpia".

Ante el posible allanamiento, que calificó como persecución periodística, expresó que "voy a esperar que vengan y entren a mi casa. Este Estado no es garantista, las cámaras estaban cuando David Romero y lo mataron en la cárcel, una notificación no se entrega de esta manera. He recibido miles de notificaciones y las he recibido en mi lugar de trabajo".