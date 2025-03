"Le quebró dos dientes": Esto dice la denuncia de la esposa de Esdras Amado López en su contra

¿Qué dice la denuncia de la pareja sentimental de Esdras Amado López? El documento publicado por HCH indica que los hechos ocurrieron el 24 de marzo a las 12:30 meridiano.

"Me encontraba en las instalaciones del Canal 36, oficinas del trabajo de él, ya que él me iba a entregar unos documentos de Política Limpia, pero antes de hacerlo él quería que le firmara unos documentos a la fuerza para darme las constancias de la publicidad que él mismo me dio en el canal", inicia contando Milagros González Zelaya, quien es candidata a diputada del Partido Liberal en Francisco Morazán.

Y sigue narrando: "Me mencionó que no me iba a dar los documentos porque se le vencía el plazo para entregar el informe, al verme en necesidad de dichos documentos me dispuse a firmar, no realizando la firma que comúnmente uso. Él se percató de mi firma, me exigió que le colocara mi huella; en ese momento él dio la vuelta y le dije ‘Esdras, ocupo los documentos para el informe’. Tomé los documentos y al momento de ir por la puerta de la oficina él me haló el cabello dejándome caer y estrellando mi rostro contra el piso".

Lo hecho por el periodista ocasionó "que se me quebraran dos dientes y se me lastimaran los labios. Luego él estuvo forcejeando para retenerme, sujetando fuertemente mis brazos y cuello".

A su vez, "comencé a gritar ‘auxilio’ pero nadie me ayudó, entre las agresiones que él estaba propinando a mi persona yo le dije que me había quebrado los dientes , él al corroborar lo que yo le estaba mencionando se detuvo, llamando a su hijo Esdras Ariel López García, el cual no hizo nada para socorrerme", apunta.

Finalmente indicó que "como pude, salí corriendo hacia el baño buscando a mi hija. En ningún momento recibí ayuda mientras me encontraba dentro del edificio".

Milagros González Zelaya y Esdras Amado López están casados desde el 2015 y han procreado dos hijos.

El exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) dijo que el expresidente Manuel Zelaya Rosales es partícipe de esta denuncia, la cual catalogó como un complot.