"Una persona encapuchada llegó anoche y me dijo que yo no iba a salir vivo de la cárcel": Esdras Amado López

Tegucigalpa, Honduras.-El periodista hondureño Esdras Amado López aseguró, mientras era trasladado hasta los juzgados capitalinos para su audiencia de declaración de imputado este miércoles 26 de marzo, que una persona le dijo que no saldría vivo de la cárcel.

"El plan está así. Voy a ir a una audiencia y por órdenes de (Manuel) 'Mel' Zelaya me van a mandar a una cárcel donde está listo un sicario para matarme", dijo el propietario de canal 36.

"Mel Zelaya tiene un sicario para matarme", repetía mientras dos colegas le consultaban quién le había pasado la información.

Sin revelar la identidad o el rostro del mensajero, pues dijo que tenía el rostro cubierto con un pasamontañas, López dijo que todo se trataba de un plan orquestado por el expresidente Manuel Zelaya, quien es el esposo y asesor de la mandataria, Xiomara Castro, y quien además funge como coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre)



"La fuente llegó anoche a decirme, una persona encapuchada, no preciso la hora porque no tengo reloj, y me dijo que yo no iba a salir vivo de la cárcel... Hay un sicario ordenado por Mel Zelaya, un sicario contratado", enfatizó.

Esdras Amado además cuestionó la forma en la que han manejado su caso los entes de investigación y justicia del país.

"El sinvergüenza de Johel Zelaya (fiscal general) dice que me metan preso porque yo soy peligroso para la fuga. Que yo soy más peligroso para fugarme que Carlón Zelaya (hermano de Mel y cuñado de Xiomara)... Es desproporcionado esto, es todo el sistema conspirando contra el único periodista que hace oposición en este país, yo soy el único que les dice que son delincuentes y que han asaltado al país, quieren callarme con eso", aseveró.

El comunicador hizo la comparación con Carlos Zelaya debido a que en septiembre de 2024 se reveló un video en el que se mostraba que el cuñado de la presidenta sostuvo una reunión con narcotraficantes en 2013, con quienes negoció la entrega de millones de lempiras para financiar la campaña política de Partido Libertad y Refundación en esas elecciones.