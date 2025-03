Periodista Esdras Amado López enfrenta cargos por lesiones y violencia intrafamiliar

Tegucigalpa, Honduras. - El periodista Esdras Amado López fue capturado ayer durante un impresionante operativo policial para enfrentar una denuncia interpuesta por su esposa Milagro González por un presunto maltrato familiar y lesiones.

El comunicador, quién es un ferviente crítico del gobierno actual, fue esposado luego de un allanamiento que se extendió durante varios minutos en la colonia Tepeyac de Tegucigalpa.

Mientras el operativo de efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) estaba en curso, López, se comunicó con el canal Hable Como Habla (HCH), para denunciar que estaba siendo objeto de un "complot" policial.

"Yo no soy narcotraficante, a mí no me han grabado en un narcovideo. Están allanando mi casa una vez más, como en 2009, yo no puedo y no confío en esta Policía", declaró López.

A medida avanzaban los minutos más efectivos de la DPI arribaron a la vivienda del exdiputado de Libertad y Refundación (Libre) y él continuaba arremetiendo contra el gobierno.

"Soy un periodista que confronta al régimen, que entren, esta es una persecución periodística", sostuvo.

“Diez policías y van a ver cómo se va a exhibir. No voy a salir a entregarme a un Estado que no es garantista de mi seguridad. Prefiero que me maten aquí adentro”, sentenció.

Mientras tanto, los agentes de la DPI con un megáfono en mano le advertían que debía abrir para ser aprehendido, no obstante, López se negaba a abrir de forma voluntaria por lo que los fiscales y policías-en tiempo récord- consiguieron una orden de allanamiento para abrir forzosamente la vivienda del periodista.

López, al ser consultado sobre si la Policía había arribado a su casa por un asunto familiar admitió que el lunes había sostenido una discusión con su esposa Milagro González, quien es candidata a diputada por el Partido Liberal.

“Milagros, como era de costumbre, me hizo la cena el domingo por la noche para llevarla al grupo de la iglesia. Volvimos a dormir, nos levantamos, me sirvió el desayuno y le dije: Te espero en el canal para firmar el documento, ya para lo demás no puedo dar fe", dijo.