Médicos buscan respaldo del Congreso para resolver conflicto con Salud

Tegucigalpa, Honduras.- En el tercer día de asambleas informativas los médicos exigen al Gobierno el cese de los despidos de personal sanitario, el reintegro de los profesionales separados de sus cargos y el pago de salarios atrasados, este miércoles el gremio sostendrá una reunión con diputados del Congreso Nacional. El vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Haroldo López, confirmó que el gremio fue invitado a sostener una reunión con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano y la comisión de salud, en un intento por buscar soluciones a la crisis. Aunque los galenos reconocen que el Congreso no es el responsable directo de la problemática, aseguran que están dispuestos a dialogar y explorar posibles salidas al conflicto que se retomó esta semana por parte del gremio, luego del incumplimiento de los acuerdos por las autoridades de Salud.

El galeno señaló que pese a los intentos del Colegio Médico por reunirse con las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), no han tenido respuesta. López indicó que han enviado múltiples solicitudes formales, que incluso han sido recibidas oficialmente; sin embargo, no han sido atendidas por el presidente Nasry Asfura, quien también es el titular de Salud. "Hemos sido invisibilizados como como gremio, como junta directiva. Sin embargo, eso no nos va a detener en tratar de buscar los canales del diálogo", dijo. Pese al encuentro que la junta directiva sostiene con la comisión legislativa de Salud, las asambleas no se suspenderán, mientras no haya un diálogo con el presidente Asfura, aseguraron los galenos. Entre los puntos que abordarán con los diputados está el tema del Presupuesto General de la República destinado al sector salud. "Vamos a abordar toda la problemática de todo lo que está ocurriendo y lo que nos tiene en este momento en esta situación y esperar si a través del Congreso se puede mediar una cita con el señor ministro de salud", dijo el médico.

López manifestó que, en caso de no poder reunirse directamente con el ministro, el gremio espera que se designe a un funcionario con capacidad de decisión dentro de la Secretaría de Salud, ya que según denunció, en encuentros previos con viceministros se han alcanzado acuerdos que posteriormente no se cumplen. Desde el lunes 1 de junio los servicios médicos que ofrecen los hospitales y centros de salud están laborando a medio vapor; de acuerdo a pacientes son pocas las atenciones que se brindan en el área de consulta externa.

Médicos del IHSS se unen a la lucha

Los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se unieron a las asambleas informativas del CMH desde el pasado martes 2 de junio, dejando a decenas de pacientes con citas si atención en el hospital de Especialidades y las clínicas periféricas. Ante eso, el director del Seguro Social, Víctor Martínez, calificó la acción de los doctores del instituto como injustificada, pues a ellos no se les debe pago de salarios, manifestó. "Realmente es preocupante esta situación en vista de que por parte de la administración estamos haciendo todo lo correcto, a manera que se respeten todos los derechos de todos los empleados del Seguro Social", dijo. Agregó que a los médicos se les hace el pago de sus salario oportunamente, por lo que no se le debe a nadie. "El 1 de junio a todos los trabajadores, incluyendo todos los médicos, permanentes y por contrato se les hizo efectivo el pago del décimo cuarto mes; o sea, estamos adelantados con los beneficios", afirmó.