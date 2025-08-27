  1. Inicio
  2. · Honduras

Maribel Espinoza dice que "Mel" Zelaya tomó el "bando de los narcodictadores" al apoyar a Maduro

La diputada Maribel Espinoza calificó que el expresidente "Mel" Zelaya está del lado de narcodictadores al apoyar y defender al régimen de Nicolás Maduro

  • 27 de agosto de 2025 a las 09:10
Maribel Espinoza dice que Mel Zelaya tomó el bando de los narcodictadores al apoyar a Maduro

A criterio de la diputada del Partido Liberal, la postura de "Mel" y del gobierno en apoyo a Nicolás Maduro traerá consecuencias para Honduras.

 Foto: El Heraldo.

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada y ex precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, señaló que el asesor presidencial, Manuel "Mel" Zelaya Rosales, se plegó al bando de los narcodictadores desde el momento en que apoya a Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela.

Espinoza se refirió a la publicación de Zelaya en la que negó que Maduro pagara sobornos a funcionarios hondureños para permitir que el espacio aéreo sirva como puente para el Cartel de los Soles, tal como lo sostiene la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Además, Zelaya se solidarizó con el gobierno venezolano.

‘Mel’ Zelaya: "Es falso que Maduro pague sobornos a funcionarios del gobierno de Honduras"

"Ya tenemos claro que él (Zelaya) ya tomó un bando en esto. El bando de los narcodictadores", declaró Espinoza en Noticieros Hoy Mismo.

La parlamentaria recordó que Estados Unidos clasificó a los carteles de narcotráfico como grupos terroristas, entre ellos, el Cartel de los Soles, el cual de acuerdo a Estados Unidos, Nicolás Maduro es uno de sus líderes.

"Desde el momento en que la fiscal, que no es una política, dice que hubo trasiego, que hubo venta para permitir el tránsito aéreo de aviones del Cartel de los Soles (...) desde ese momento, Honduras está en la mira como un país colaborador no solo con los narcos, sino con narcos hoy calificados por terroristas", puntualizó.

Además, indicó que las declaraciones de Zelaya tienen mucho peso al ser "el hombre más poderoso de este país" al ser esposo de la presidenta Xiomara Castro y su asesor al mismo tiempo, por lo que tiene una gran influencia en el gobierno.

"Quien está hablando es un hombre que está desesperado, que ya no tiene nada que perder", agregó.

FF AA rechazan acusaciones de EE UU sobre uso del espacio aéreo para narcotráfico

Comentó que Castro debería velar mantener una política exterior que garantice las mejores condiciones para los hondureños. "Eso no se está cumpliendo. Se está haciendo todo lo contrario", lamentó.

Espinoza advirtió que las posturas en defensa del régimen de Maduro pueden traer consecuencias para Honduras, ya que contrasta con la dependencia que el país tiene con Estados Unidos.

La diputada expresó que este escenario "realmente me preocupa, porque al final quien padece las consecuencias de politiqueros como Mel Zelaya es el pueblo".

Por otro lado, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a no seguir la línea de Zelaya de "apoyar a narcodictaduras".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias