Maribel Espinoza dice que "Mel" Zelaya tomó el "bando de los narcodictadores" al apoyar a Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada y ex precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, señaló que el asesor presidencial, Manuel "Mel" Zelaya Rosales, se plegó al bando de los narcodictadores desde el momento en que apoya a Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela. Espinoza se refirió a la publicación de Zelaya en la que negó que Maduro pagara sobornos a funcionarios hondureños para permitir que el espacio aéreo sirva como puente para el Cartel de los Soles, tal como lo sostiene la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Además, Zelaya se solidarizó con el gobierno venezolano.

"Ya tenemos claro que él (Zelaya) ya tomó un bando en esto. El bando de los narcodictadores", declaró Espinoza en Noticieros Hoy Mismo. La parlamentaria recordó que Estados Unidos clasificó a los carteles de narcotráfico como grupos terroristas, entre ellos, el Cartel de los Soles, el cual de acuerdo a Estados Unidos, Nicolás Maduro es uno de sus líderes. "Desde el momento en que la fiscal, que no es una política, dice que hubo trasiego, que hubo venta para permitir el tránsito aéreo de aviones del Cartel de los Soles (...) desde ese momento, Honduras está en la mira como un país colaborador no solo con los narcos, sino con narcos hoy calificados por terroristas", puntualizó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, indicó que las declaraciones de Zelaya tienen mucho peso al ser "el hombre más poderoso de este país" al ser esposo de la presidenta Xiomara Castro y su asesor al mismo tiempo, por lo que tiene una gran influencia en el gobierno. "Quien está hablando es un hombre que está desesperado, que ya no tiene nada que perder", agregó.