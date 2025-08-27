Maribel Espinoza dice que "Mel" Zelaya tomó el "bando de los narcodictadores" al apoyar a Maduro

Comentó que Castro debería velar mantener una política exterior que garantice las mejores condiciones para los hondureños. "Eso no se está cumpliendo. Se está haciendo todo lo contrario", lamentó.Espinoza advirtió que las posturas en defensa del régimen de Maduro pueden traer<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/maribel-espinoza-advierte-apoyo-xiomara-castro-nicolas-maduro-traera-consecuencias-honduras-GK26970240" target="_blank"> consecuencias para Honduras</a>, ya que contrasta con la dependencia que el país tiene con Estados Unidos.La diputada expresó que este escenario "realmente me preocupa, porque al final quien padece las consecuencias de politiqueros como Mel Zelaya es el pueblo".Por otro lado, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a no seguir la línea de Zelaya de "apoyar a narcodictaduras".