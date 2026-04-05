Empresas ya empezaron a inscribir a empleados apegados en Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa, Honduras.- Tras su reciente aprobación en el Congreso Nacional y su publicación en el diario oficial La Gaceta el pasado 28 de marzo, la Ley de Empleo a Tiempo Parcial enfrentó su primera "prueba de fuego" durante este feriado de la Semana Santa 2026. Los resultados preliminares indican que la normativa se convirtió en una herramienta vital para el sector turismo, permitiendo la contratación masiva de personal extra para atender la alta demanda de veraneantes. Napoleón Murillo, presidente de la Asociación de Restaurantes, confirmó que varios dueños de negocios ya comenzaron a documentar e inscribir estos contratos ante la Secretaría de Trabajo para enmarcarse estrictamente en lo que manda el reglamento y evitar errores administrativos. La ley ha venido a auxiliar tanto al empresario que necesita cubrir picos de demanda como a personas que, por sus condiciones de estudio o emprendimiento, no pueden cumplir una jornada de tiempo completo.

Esta flexibilidad permite asignar turnos de tres a cinco horas diarias, brindando una oportunidad de ingreso digno a jóvenes estudiantes que aprovechan periodos como la Semana Santa, Navidad o la Semana Morazánica para trabajar.

"Esta ley realmente es tan nueva que muchos dueños de negocio estamos conociéndola, viene a auxiliar a los trabajadores que no tienen todo el día para trabajar con un contrato indefinido. El trabajador tiene todos los beneficios de ley, tiene Seguro Social, derecho al RAP y prestaciones", explicó Napoleón Murillo. El balance de esta primera etapa operativa sugiere que el empleo parcial será un pilar en la estrategia de generación de empleo del país.



Empleos durante Semana Santa

De acuerdo con estimaciones legislativas, entre 30,000 y 50,000 personas fueron beneficiadas directamente con esta metodología laboral solo durante la Semana Mayor. El diputado Arnold Burgos destacó que este flujo de contrataciones durante Semana Santa fue impulsado principalmente por empresarios de la zona norte, quienes requirieron refuerzos para brindar atención a los miles de turistas que abarrotaron los destinos nacionales. A diferencia de la derogada ley de empleo por hora de 2022, esta nueva modalidad de empleo parcial garantiza que el trabajador goce de todos los beneficios de ley. El reglamento establece un rango de contratación con un mínimo de 18 horas semanales y un máximo de 32, asegurando el acceso al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), además de generar derechos de vacaciones y prestaciones laborales.