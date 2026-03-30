“Honduras vuelve a tener esperanza”: Zambrano celebra nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial

Tegucigalpa, Honduras.- Tras oficializarse la publicación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial en el Diario Oficial La Gaceta, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció asegurando que “Honduras vuelve a tener esperanza”. “Con mucha alegría aprobamos la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, ya publicada en La Gaceta bajo el decreto 45-2026”, posteó Zambrano en su cuenta de X. El congresista recalcó que es “una ley trascendental que abre puertas de trabajo a miles de hondureños”.

Además, recriminó que en la legislatura pasada, con los votos de los diputados de Libertad y Refundación (Libre), se derogó, “quitándoles oportunidades y futuro; hoy nuevamente es una realidad”. Resaltó que en los primeros 60 días del nuevo Congreso Nacional se “está reactivando la economía con pasos firmes y decididos”. “Más empleos, más turismo, más oportunidades, compatriotas”, posteó Zambrano.

Aprobada nueva ley de empleo

El Congreso Nacional aprobó la Ley de Empleo a Tiempo Parcial el pasado miércoles, pero este lunes 30 de marzo fue oficialmente publicada en La Gaceta. El documento aprobado señala que los trabajadores deberán gozar de las mismas garantías que aquellos con jornada completa. Se reconoce así el acceso a derechos laborales para quienes se desempeñen bajo esta modalidad, con jornadas de entre 18 y 32 horas semanales.

La ley garantiza el acceso proporcional a beneficios como vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario, descanso semanal y demás prestaciones laborales, sin que esta modalidad implique reducción del valor por hora del salario mínimo. Además, se establece que el valor de la hora de trabajo deberá mantenerse conforme al salario mínimo vigente.