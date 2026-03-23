Congreso Nacional aprueba Ley de Empleo a Tiempo Parcial

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó este miércoles 25 de marzo la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, una iniciativa que busca ofrecer una alternativa para quienes no pueden cumplir una jornada completa de trabajo. La propuesta fue impulsada por el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, junto al nacionalista Erick Alvarado, argumentando que la iniciativa es una "herramienta para el desarrollo".

El legislador liberal planteó en su momento que el objetivo principal de esta normativa es promover el empleo en todo el territorio nacional, poniendo un foco especial en la juventud de la zona norte del país, que históricamente ha sido el sector más golpeado por la desocupación. La Ley de Empleo a Tiempo Parcial "facilitará el acceso al empleo en el sector maquila y dinamizando la economía nacional", manifestaron. 58 días después de la presentación, finalmente fue aprobada. Cabe mencionar que la ley pasó por varios procesos de socialización para poder tener el mayor apoyo posible. Cabe mencionar que el último visto bueno fue hecho por parte de la Corte Suprema de Justicia. La opinión del pleno fue favorable al proyecto de ley, aunque incluye observaciones formuladas por algunos magistrados que fueron analizadas por el Congreso Nacional.

Empleo por hora no es nuevo

La Ley de Empleo por Hora fue derogada mediante el Decreto No. 38-2022, publicado en el diario oficial La Gaceta el 28 de abril de 2022. ​ Según el artículo 4 del decreto, su entrada en vigencia ocurrió sesenta (60) días después de su publicación, es decir, el 27 de junio de 2022.

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